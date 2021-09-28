朱立倫25日當選國民黨主席後，中共總書記習近平26日來電致賀。朱立倫隨即復電申謝。由於在電文中，雙方都提到「九二共識」，陸委會26日發出聲明，指責朱立倫所言與台灣主流民意相違背，並呼籲朱立倫不應昧於事實、迎合對岸主張。

陸委會強調，我政府堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對我軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫我接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因。

陸委會發出此項聲明，不但顛倒是非，而且角色錯亂。

第一，維護台海和平現狀，是相關各方的共識。在蔡總統執政前，兩岸靠著九二共識維持台海和平。但是蔡總統就任後公然否認九二共識，導致兩岸關係一夕丕變。再加上民進黨政府「仇中反中」、「去中國化」的諸多作為，使兩岸緊張情勢不斷升高。但陸委會卻指責大陸片面破壞台海和平現狀，倒果為因，實在難以讓人信服。

其次，政府設置陸委會的目的，是促進兩岸正向交流，保障在陸台灣人民的權益。所以陸委會應該扮演「和事佬」的角色，而不是「挑撥者」，更不是「對抗者」。陸委會應該以具體行動促使兩岸關係「春暖花開」，而不是不斷責罵對岸，使兩岸關係陷入「冰天雪地」。

大陸在外交上打壓台灣、軍機不斷擾台、禁止台灣釋迦、蓮霧銷陸，陸委會不但一籌莫展，還在國內不斷跳針，還不如趁早裁撤。以免真的如朱立倫所說，淪為「打壓兩岸關係委員會」。

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