立法院甫開議，最熱鬧的莫過於朝野攻防，或許為了珍惜僅存不久的質詢機會，台灣基進黨立委陳柏惟再度於國防外交委員會上與國防部長邱國正針對是否能用台語詢答展開唇槍舌戰。原本還理直氣壯的陳柏惟及台灣基進，雖然發現輿論風向不利自己後隨即道歉，但此次風波，卻是再度讓民眾看清楚理盲覺青的嘴臉！

首先當然是陳柏惟對邱國正的批評，雖然事後硬拗，說台語是為了讓阿公阿嬤應該也要知道全民國防的論點，但台灣已是多元社會，廣泛使用的國、台、客、原住民語都有專屬的電視台或新聞節目，根本不需要他刻意秀台語來質詢！再者身為中央民意代表，重要的是利用面對部長的機會提出有效的質詢，寶貴的12分鐘卻被拿來討論能不能講台語，而強烈要求部長也要用台語，更顯露其本人才是鴨霸的事實！

其次，陳柏惟一直強調「媽媽講的話叫做母語，母語就是國語」，直接自我打臉，忘了他本人有一位上海籍的「外省媽媽」。陳大立委這一說，不僅自我打臉，更是數典忘祖，其口中所謂的台語其發源亦是由福建的閩南語而來。不論根源，只顧眼前譁眾取寵的政治利益，如何讓人信服？

「刪Q」罷免投票在即，就目前的態勢來看，陳柏惟極有可能被罷免，觀乎其近來種種發言與行為，都走回選舉時激進台派的老路，但老祖宗也教過我們「天下，居馬上得之，寧可以馬上治之乎？」或許在覺青的心中，早已「去中」到忘了當政者謹慎守成之道。也注定其難過罷免此關！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※