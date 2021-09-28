不就是一張來自中國共產黨拍給甫當選國民黨主席的賀電，究竟是什麼魔力？讓當家執政的民進黨為此惶惶不可終日，急著幫國民黨貼上「通共」標籤。

共方賀電提及「和平」、「統一」等字眼，即便似已成為慣例性提及的重點名詞

，卻還是讓綠營如獲至寶似的點名痛批。

看在旁人眼裡，這本就是共方單方面對兩黨未來交流的願景期望，不構成實質交流的基礎前提。對新任黨主席而言，一個禮貌性質的祝賀祈語，至多就是尊重以對，更不受其拘束，何勞綠營頻頻下指導棋，成天別人吃麵幫喊燙？

針對日期未落款「中華民國」年份四字大書特書，說穿了，綠營執政下的中華民國，連國慶日都要無所不用其極地進行去識別化了，還好意思教國民黨怎麼守護中華民國？

琢磨110（2021）年9月26日的落款，看似沒有民國字眼，但中共總書記習近平絕不是傻子，不會看不懂110年是什麼紀年。如此不卑不亢的「春秋筆法」，替雙方交流既創造了舒適性的模糊，又不損我方立場主張，消失的「中華民國」反而更引人矚目。如此用心大概也就只有眼紅兩岸友善交流的好事分子會百般曲解破壞。

綠營勞師動眾地比較歷任賀電交流規格也好，錙銖必較地檢視雙方電文內容也罷，無非就是想將國民黨跟朱立倫與中共劃上等號，以利日後打著「紅統」、「正紅倫」口號時，不致於沒有理論基礎，或者白話說的「相罵本」。

但仔細想想，好在中國共產黨傳來的是一封帶有祝福善意的賀電，至少還表明心繫「和平」。反觀在民進黨執政下的兩岸關係，已經是國際認證的兵凶戰危。

除非民進黨心心念念的是「宣戰文告」，否則一封象徵和平的賀電又何須冷言以對？錯把賀電當檄文，小心弄巧成拙！

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