上周六最吸引全球目光的新聞事件，莫過於被形同軟禁在加拿大3年的「華為公主」孟晚舟獲釋，大陸派出專機把她接回深圳。對此事件，外界多把討論焦點集中在中美關係是否緩和上，其實更值得深思的問題是：美國的長臂管轄權問題，及台灣的因應與自處之道。

美國陷阱 為已謀利

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，當時擔任華為財務長，2018年12月1日在過境加拿大時被拘留，而加國是應美國要求、根據美方的臨時引渡要求拘捕，罪名是詐欺和陰謀實施詐欺以規避美國對伊朗的制裁，美方準備把孟引渡到美國受審，華為與孟當然不接受。之後雙方進行3年的司法攻防，到這次孟晚舟以「不認罪，但承認事實」，與美國簽署緩起訴協議後獲釋，終於結束這場纏訟近3年的司法戰。

美國要求加國拘捕與引渡孟晚舟的罪名，主要是華為涉嫌違反美國出口管制對伊朗出售敏感科技的禁令。用白話文講，就是華為與伊朗做生意，賣了自家的電信設備過去。撇開「美國禁令」這件事來看，此行為在「普世價值」上，實在談不上犯罪，更非傷天害理。但在美國政府的眼裡或其定義中，卻是不折不扣的犯罪行為，因為「違犯美國禁令」。

這就是所謂的美國「長臂管轄權」。按理各國領土是依照本國司法權管理，只有公認的國際法才可延伸管理；但美國擁有「特權」，其國內法或美國政府的命令可延伸到其他國家、甚至全世界。美國就曾經通過一個《反海外腐敗法》，任何國家企業的行賄行為，美國司法都有管轄權，美國政府也確實依照此法，多次對其他國家的企業提出控告與裁罰。

從國際現實主義角度，這是強權獨有的權力，支持美國長臂管轄權者，時常以正面效益視之，認為美國運用長臂管轄權，是維持國際秩序、減少全球紛亂，為世界「提供公共財」。美國確實是世界秩序的維護者，造就了冷戰後的全球化繁榮，但問題是，美國時常濫權為已謀利。

最著名的是8年前，法國最大的交通電力廠商阿爾斯通的高管，過境美國時在機場被捕，罪名是在印尼行賄，並因此面臨上百年的刑期；後來由美國奇異公司併購阿爾斯通的電力部門，並為其支付天價罰款。被捕的高管事後把這段經歷寫成《美國陷阱》一書，控訴美國政府以此手法，強迫法商把企業賣給美國公司。

台積電應尋求解套

另一名法國學者更以《隱密戰爭》一書，寫出美國利用《反海外腐敗法》，只要有一個模稜兩可的罪名，就可名正言順查閱企業母公司所有加密帳戶，而反恐需求與法令又讓美國形同推翻了國家的司法豁免權。美國為了制裁伊朗，曾壓迫負責國際美元結算的體系「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）切斷與伊朗的關係，這也被視為另一種濫用長臂管轄權的作為，因而讓歐洲國家尋求建立「繞過」原有體系的管道。

台灣對美國長臂管轄權的威力有很深的體認，遠一點的是美國拿著其國內貿易法，壓迫台灣接受其意旨的貿易爭端；近一點則是美國在與大陸打科技戰時，把華為列入「實體清單」的黑名單並實施半導體禁運，台積電不得不停止對華為出貨，以免遭受美國報復。近日更傳出美國政府以「提高透明性、找出瓶頸所在」為由，強迫晶圓代工業者交出被視為「企業機密」的晶片庫存、訂單、銷售紀錄等數據。

從現實面看，除了大陸之外，大概沒有一個國家能完全抗拒美國的長臂管轄權，台灣不但在技術來源、經貿市場上仰賴美國，外交、國安上更是百分之百依靠美國的支持，因此很難全然拒絕美國的長臂管轄權。

但在具體實務上，台灣更該清楚了解自己的利益所在，知所分寸與進退，靈活應對，能拒絕的部分應據理力爭，或在技術面上尋找解套。例如在美國首次對華為行半導體禁運時，台積電就聰明地在美國的規定中找出能繼續出貨給華為的方式，讓台積電能既不違背美國禁令，又實現本身的利益。美國要求台積電等半導體廠交出數據，業者也應盡力找出抗拒的法理依據並尋求解套方式，以免犧牲了台灣利益。