近日傳出，教育部國教署所委託的暨南大學系統出包，結果造成全國81校、7854位高中職學生、25210件學習歷程檔案遺失，嚴重影響學生的權益。目前教育部正努力善後，但能不能完全解決問題，令人相當擔心。

教育部表示，問題是出在系統工程師在移機的過程中不慎「手誤」按錯鍵，致檔案消失。工程師的一隻「金手指」就可以讓2萬多件檔案不見、搞得高中職驚慌混亂、明年大學申請入學的流程出現變數，教育部的系統和管理也未免太粗糙、太脆弱了吧！

自從民進黨蔡政府執政以來，類似的問題層出不窮，例如，一台從邊坡下滑的工程車，造成了台鐵近70年來死傷最嚴重的太魯閣事故；台電測試人員操作開關時發生失誤造成513大停電、值班人員移動椅子造成727核二廠2號機跳機事故；再往前看，總統蔡英文第一任剛上任時，官兵在戰情室違規操作隨意輸入座標，竟讓雄三飛彈誤射漁船，造成1死3傷的慘劇。

政府各部門每次出事，都有一套虛應故事的SOP，官員依三部曲進行：道歉不認錯、認錯不下台、下台再高升。官員能拗就拗、能不道歉就不道歉、能賴就賴、能不下台就不下台；就算最後因為民意的壓力下台了，高層也總是很快就另外安排更好的位子。近年來，這樣的例子比比皆是，人民完全看不到政府有改正錯誤的誠意和決心，犯錯的人沒有得到應有的懲戒，又怎能記取教訓？難怪各個部會不停地輪流出包。

政府不只螺絲鬆了，根本就是「整組壞了了」，隨隨便便一個低級錯誤就可以搞得天下大亂、損失慘重。這個執政團隊真的是沒救了！