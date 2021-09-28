中美關係詭譎多變，拜登與習近平通電話後似乎出現新的跡象。首先，兩國元首相繼在聯合國第76屆大會發表演說，處處機峰且針鋒相對。習近平稱「一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路」，「我們要摒棄小圈子和零和博弈」，但他也表示，中國「不會稱王稱霸」，言下之意無意挑戰美國霸權，不希望墜入修昔底德陷阱。拜登也說，美國「並不尋求一場新冷戰，或是一個分裂成僵化集團的世界」，宣示美國不會升高衝突，不尋求新冷戰。

糾錯清單 美完成一項

兩國元首雖然都表示不願衝突，反對新冷戰，但美國15日宣布結合英國與澳洲成立AUKUS同盟，將出售核子動力潛艦給澳洲，引起國際對於核武擴散的擔心；接著拜登24日舉行以中國為戰略目標的「四方安全對話」領袖峰會，台海安全仍然是重要議題，但顧慮印度立場而未納入聯合公報。

不過，兩國在氣候變遷與新冠疫情方面展現出積極的態度，拜登承諾，2024年前幫助發展中國家應對氣候變遷的資金將倍增，每年達到114億美元；習近平日前宣布中國將不再新建境外煤電項目，這正是美國氣候特使凱瑞訪華時所提出的要求之一，凱瑞對此表示歡迎，近期內並將再次訪中。

在新冠疫情方面，兩國也出現合作的跡象。習近平表示，中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在捐贈COVAX平台1億美元的基礎上，提供發展中國家1億劑疫苗。美國將開放所有完整接種疫苗者入境，其中包括大陸兩種國產疫苗，也是中美關係正面的發展。而孟晚舟返回大陸，美國「長臂管轄」事件暫告落幕，等於完成大陸「糾錯清單」中的一項；大陸隨即釋放兩名拘禁中的加拿大公民，表示雙方願意降低緊張態勢。

不過，這並不表示中美關係雨過天晴，民主與人權仍是雙方難以調和的關鍵議題。拜登表示：「威權主義試圖宣告民主時代的終結，但他們錯了」，美國將致力於證明「民有、民治、民享的政府仍然是造福於我們所有人民的最佳途徑」。他還點名新疆的人權問題，稱「無論是發生在新疆、衣索比亞北部，還是世界任何地方，當種族、族裔和宗教少數群體受到攻擊和壓迫時，人們都必須大聲疾呼並予以譴責。」

習近平則強調，「民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利」，暗諷美國「外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮」。他強調中國的民主側重生存與發展的人權觀，中國堅持「以人民為中心，在發展中保障和改善民生，保護和促進人權」，中國已做到「發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共用。」

應多關注發展中國家

民主的界定長期爭論不休，在世界的實踐也出現很多問題，西方社會近年民粹主義抬頭，社會對立，治理能力衰退，因而出現反省與檢討的聲音。新興民主國家，包括台灣在內，則出現「不自由的民主」退化現象。顏色革命與阿拉伯之春波瀾壯闊卻沒有建立穩固民主的案例，如果再加上美國在阿富汗失敗的經驗，在在顯示，後冷戰時代的美國，想要以民主為號召進行國際動員，恐怕迴響有限、欲振乏力。

習近平在聯大演說中強調完善全球治理，踐行真正的多邊主義，期許聯合國提升發展中國家在國際事務中的代表性和發言權，推動國際關係民主化和法治化，頗能引起發展中國家的共鳴。

中美競爭中有合作，代表雙方關係或不至於墜入修昔底德陷阱。除大陸周邊一些國家忌憚中國崛起之外，世界各國多不希望出現新冷戰，也避免選邊站，中美博弈會持續，但會往控制的方向發展；意識形態對立依舊，但全球治理議題會更受到重視；攸關全人類命運的氣候變遷與疫情將是兩強合作的起點。台灣應多關注發展中國家，更要在環保與防疫上努力領先，才能得道多助，真正地擴展國際空間，壯大自我。

民進黨政府一直把參與聯合國的重點放在主權承認，而不願以務實態度擴展實質參與，社會對發展中國家不夠關心，對全球性議題的關心與討論也不夠充分，因而未能在世界發揮應有的影響力，所能得到的關注與支持也受到局限，無論對台灣或對世界，其實都是損失。