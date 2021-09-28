美國最高法院大樓建成於1935年，由美國建築師卡斯•吉爾伯特(Cass Gilbert)設計。這座位於首都華盛頓第一街的建築正門朝西，與國會大廈隔街而望。然而這座大樓的一些建築設計細節與構思，卻遠不如最高法院作為美國司法權象徵那般為人所熟知。

就連美國最高法院官方網站的簡介中也這樣寫道：「遊客往往注意不到最高法院大樓東側的尖頂和廊柱。這裡的雕像群由赫蒙•麥克尼爾(Hermon Atkins MacNeil)雕刻，主雕像是偉大的立法先賢，摩西、孔子和梭倫，兩側人像浮雕像征著執法、仁慈、解決國家爭端、海事和其他最高法院的職能。」

為何孔子像會雕刻在美最高法院的門楣之上？美國漢學家、美國瓦薩學院哲學教授萬百安(Bryan W. Van Norden)近日接受中新社「東西問」獨家專訪，探尋中國哲學思想曾經對美國的影響，以及為如今的中美關係所帶來的啟發。

萬百安研究中國哲學逾30年，曾翻譯《孟子》等多部中國哲學經典。他一直倡導哲學教育應打破以西方為中心的視角，摒棄偏見與誤解。他的近著《哲學上的撥亂反正：多元文化哲學宣言》中文版也即將與讀者見面。

立法先賢的寓意與文明借鑒

中新社記者：孔子像為什麼會出現在美國最高法院的門楣上？這個細節好像許多美國民眾也不太瞭解。

萬百安：最高法院大樓東西兩側門楣各有一組雕像群。西側正門上方中心雕像是正義女神，她周圍還有一些具有象徵意義的雕像。東側門楣人們不常看到，因為這裡不是主入口。如果只是來參觀最高法院大樓、出差或者旅遊，通常你只會看到西側門楣。但東側門楣非常有意思，中心雕像群從左至右，依次是孔子、摩西和古希臘立法先賢梭倫。

中新社記者：這尊孔子雕像的設計寓意是什麼？在為數不多的中文簡介中，有的說法認為孔子是道德的象徵，也有人認為他在此是教育的化身。

萬百安：這組雕像的設計者麥克尼爾曾說，他是用這三個人物來代表美國文明的東方起源。東方起源的象徵，出現在美國最高法院東側的門楣上，這其實非常有意味。

根據美最高法院提供的史料記載，麥克尼爾在寫給當時最高法院建設委員會的信中，是這樣解釋自己的創作初衷的：「法律是文明的一個要素，美國的法律自然地繼承或派生於以前的文明之中。因此，最高法院大樓的東側門楣雕像群寓意對源自東方的基本法律和戒律的借鑒。摩西、孔子和梭倫被選為代表三個偉大的文明，形成了這個三角的中心雕像群。」

中新社記者：孔子及其哲學思想對早期的美國有著怎樣的影響？

萬百安：在美國建國之初，現代民主和現代科學正在奠基，人們把孔子奉為西方啟蒙運動的世俗聖人。而美國的開國元勳都深受歐洲啟蒙思想的影響。托馬斯•傑斐遜、本傑明•富蘭克林、詹姆斯•麥迪遜、托馬斯•潘恩和約翰•亞當斯等人都對孔子及其思想有著濃厚興趣和正面評價。

美國最高法院的辦公地點從紐約、費城一路南遷至華盛頓，直至美國獨立150多年後，才擁有了現今的永久辦公地點。這座大樓20世紀早期才建成，但即便如此，我認為這組雕像群的設計理念依然體現了孔子對美國開國元勳的巨大影響。

東方文化的象徵與複雜態度

中新社記者：在最高法院的建築簡介中，為何孔子是作為立法先賢(lawgiver)，而不是中文語境中的聖賢或教育家的身份出現？

萬百安：從中國人的角度來看，把孔子列為立法先賢有點奇怪。但問題是，大多數美國人，即使是崇拜孔子的美國人，也不知道法家與儒家的區別。所以當他們想要致敬中國文明時，唯一熟悉的就是孔子。他們不清楚「禮」和「法」之間的區別，但將孔子視為道德的楷模，因此選擇他來代表世界傳統的一部分。

中新社記者：在當代美國社會，人們對於孔子或者中國文化又是一種怎樣的態度？

萬百安：美國人對中國和中國文化的態度是非常複雜的。一方面，像本傑明•富蘭克林、托馬斯•傑斐遜這些開國元勳那樣，很多知識分子非常尊重中國傳統，熱愛中國人民。但也有很多人看不起中國傳統，不尊重中國人民。

在我看來，大多數美國民眾或者說美國社會的主流觀點，對於中國哲學思想是存在誤解的。美國人更多的是借用孔子或其他中國哲學家的某句話，為自己的觀點服務。比如，已故的美國最高法院大法官安東寧•斯卡利亞(Antonin Scalia)就表達了美國人對中國哲學的一種普遍誤解，即將其視為「簽語餅裡的神秘格言」。但在現實生活中，中國哲學是富有說服力的論證和細緻的分析。

中新社記者：目前，美國大學對於中國哲學的教育現狀是怎樣的？

萬百安：在美國100所培養哲學博士的大學中，大約只有13%開設了有關中國哲學的課程。我希望這種情況會有所改變。儘管老一輩美國哲學家對中國哲學的看法往往非常狹隘，但年輕一代的哲學家，無論是博士生還是助理教授，我發現他們的思想要開放得多。我對未來很樂觀，人們將會有更多的機會接觸中國哲學。

中美關係的啟發與文化溝通

中新社記者：你認為，目前中美兩國在交往中有何要素是缺乏的？

萬百安：在西方政治哲學中，個人主義思潮影響深遠，他們會強調「自私」這樣的人類動機。相比之下，經典的西方哲學家，比如柏拉圖和亞里士多德，他們的觀念與儒家思想有相似之處，他們更傾向於社群主義，強調人是社會的一部分。儘管柏拉圖和亞里士多德等人最早的政治哲學強調人的背後是社會，但當代西方政治哲學，忽略了這一事實。我認為，在西方存在一種對中國的誤解，即美國人不瞭解中國人如何通過合作解決共同面臨的問題。

中新社記者：你曾多次專門撰文指出美國必須瞭解和學習中國哲學，其中最重要的原因是什麼？

萬百安：正如中國領導人所說，孔子創立的儒家學說以及在此基礎上發展起來的儒家思想，是中國傳統文化的重要組成部分。對美國來說，更多地瞭解中國文化和儒家思想至關重要，因為美國和中國是兩個超級大國，需要彼此瞭解，才能在未來取得長遠而富有成效的發展。

文化上的相互瞭解，對於美中兩國來說都非常重要。在中國，很多人至少知道一點美國文化，但仍然有很多美國人對中國文化非常無知。特別是過去4年美國領導人對中國的負面態度，也讓學習中文的美國人變得越來越少。

中新社記者：你認為哪些孔子的智慧可以給予中美關係以啟發？

萬百安：己所不欲，勿施於人。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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