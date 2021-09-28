朱立倫當選國民黨主席，習近平翌日致電申賀，各方解讀不一。筆者擬從三方面加以觀察和理解：

一是賀電是在當選第二天（26日）早上9點才發出，而非循往例在當選之夜晚上9點左右發出，此一時間差是有深意的，若非雙方在相互斟酌電文內容過程中有所爭議，就是對方有意藉拖延12小時而稍減祝賀熱忱之意。

2017年5月吳敦義當選國民黨主席，當晚在商議來往函電過程中，吳特別強調以下文字「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵意，雙方同意用口頭 聲明方式各自表達」，吳的用意在隱晦凸顯我方「一中各表」的立場，對方則認為無此必要，只須提九二共識即可，為此爭執到接近11點才定稿，吳的堅持表面獲得尊重，卻換來對方以「你」的平淡稱呼 ，以後國共之間交流即趨於冷淡，可謂得不償失。

二是習在賀電中表示，「期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」，這段話是此次賀電重中之重，尤其特別強調「兩黨登高望遠」，提出四個「為」，其中「為國家謀統一」六字，是以往函電中從沒提過的，即使北京祝賀最感稱心的2015年初洪秀柱當選，也不曾使用過這些字眼。

這似也表明，北京目前對台政策，確已從過去消極防獨，走向未來的積極促統。今後國民黨若僅意圖以「九二共識」維持現狀，或僅如張亞中形容的「以拖代統」，都非中共當局、特別是習近平主政時代所期待。

三是畢竟習近平還是發出了賀電，除了有別於上次對江啟臣的置之不理、毫無期望外，最大意義還在於適切表達了中南海仍對國民黨有所寄望。

上世紀90年代，中共確曾對李登輝有所期望，兩岸密使也絡繹於途，但經李登輝訪美引發「四評六彈」風波，到1999年發表「兩國論」，中共「寄希望於台灣當局」徹底破滅。本世紀開始改為「寄希望於台灣人民」，期待台人能自覺向統，無如經阿扁8年政黨輪替，特別是國民黨歷經2016年與2020年兩次慘敗，不獨對國民黨失望透頂，兩岸也因之升高對立，幾近陷入兵凶戰危絕地，中共只好「寄希望於自己」。

就目前大勢而論，中共的當務之急是確保明年下半年二十大的順利召開，讓習近平順利三任總書記，進而在2023年3月平穩完成政府換屆，習近平也連任國家主席，達成三位一體的重大政治工程。

在此之前，中美之間儘管矛盾重重、衝突不斷，也要儘量鬥而不破，台海更要維持穩定，故而國共兩黨保留交流空間是絕對有必要的，何況2022台灣尚有地方選舉，國民黨有無在2024重返執政的跡象與氣勢，關乎習近平第三任期內究將採取何種方式以解決台灣終極問題，中共也還要再審視觀察。

近年來，海內外大都認為中共已對國民黨不寄任何希望，大陸人心也多傾向武統台灣，此次習近平捎來賀電，最大用意應是在給台灣一個喘息的時空轉機，也是對朱立倫重新領導國民黨的重大考驗。（作者為資深媒體人）

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