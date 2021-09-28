孟晚舟獲釋，有如冷戰時代《間諜橋》上換俘，只是換成了搭上登機橋，加拿大人也各自飛回自己的天空。

然而我總是不禁想起400年前，荷蘭船占領澎湖，不斷襲擊侵擾中國沿海，搶劫福建、掠船抓人的歷史，以及前後長達兩年的明荷交涉歷程。

1622年6月，荷蘭和英國的聯合艦隊攻打澳門，想取代葡萄牙，成為中國的貿易夥伴，並且其目標是獨占的。但葡萄牙早有準備，兩邊激戰，在攻打過程中，荷蘭士兵帶槍炮上岸補給，卻不料意外走火自爆，不僅自傷也失了彈藥，攻擊力一失，全盤皆輸，只能逃回船上。荷蘭依原來的指令，轉而攻占澎湖。

澎湖沒有防備，輕易占領。於是荷蘭開始向福建出兵，要求明朝得給予貿易國待遇，而且聲言，因為荷蘭正在與西班牙交戰，所以明朝不許與西班牙，也就是此時已成西班牙殖民地的馬尼拉交易，同時，葡萄牙國王此時也由西班牙國王兼任，是同一盟邦，所以也不許澳門出海經商。若一經發現，有權在海上加以攻擊，船貨作為戰利品占有。

這像不像一個海盜的正式宣言？巴達維亞（現今的印尼雅加達）寫給荷蘭總部的報告中說：「為使巴達維亞成為公司的貿易集散地，減輕甚至解除公司所耗費用的負擔，我們命令他們，在中國沿海期間，不准任何中國帆船駛往巴城以外的地方，只許他們持通行證前來我處。」

獨占而且擁有通行證，這種霸氣的思維，是不是有點眼熟？為達目的，荷蘭開始發動對福建沿海的攻擊，不僅搶出沒的商船，俘虜船工成為奴隸，也上岸燒殺虜掠，搶奪村莊食物。抓到的人則送去巴達維亞當奴隸賣掉。但因為有時候抓了太多人，船裝不下，竟然就「丟下海去餵魚」。至於抓到的人，據巴城的報告，澎湖的荷蘭船曾抓獲過1150名中國人，但因水土不服，運送過程中死亡，實際到的只有33人。是的，不到3%的人存活下來。這是何其殘酷的謀殺！而巴達維亞的報告結論是「死亡太多，利潤不高」。一邊抓人，一邊搶劫，一邊還要協迫壟斷貿易，這就是荷蘭在澎湖的行徑。

福建巡撫商周祚軟弱怕事，想欺上瞞下矇混過去裝太平，但商人被抓，商船被搶，沿海被燒殺，民怨太深，終於上告到皇帝，將他撤換，由態度較強硬的南居益任巡撫。他給荷蘭的回答是：「我們知道，馬尼拉的西班牙人是你們的死敵，因此你們不允許任何戎克船前往。而我們要求的是與每一個國家友誼貿易。一國不能比別一國有優越的待遇。」

這一段，有沒有像美國拘禁孟晚舟的時候所採取的理由。華為與伊朗交易，而伊朗是美國的死敵，所以，美國就把孟晚舟抓了。但要求「與每一個國家友誼貿易」，不正是世界貿易的基本原則？然而荷蘭堅不從澎湖撤退到大員，最後終於迫使得南居益派兵攻上澎湖，逐步包圍，才迫使荷蘭人撤退。

最終的解決靠的仍是硬實力。撤退到大員後，荷蘭才開始正常與福建海商往來，與馬尼拉、澳門競爭，當然也以台灣為中轉港，進行日本、福建、巴達維亞等地的貿易。然而荷蘭並未死心，仍結合海盜攻擊中國沿海，意圖壟斷貿易，直到1633年鄭芝龍集結數百艘船艦，以火船戰略攻破荷船，重創荷蘭艦隊，荷蘭知道再無力量攻打中國，才終於換得東亞兩百年的和平交易秩序。

我當然希望歷史不會重演，但盲目樂觀非智者所為。看美國現下氣勢，與400年前歐洲大帆船東來的姿態並無太大不同。扣人、關稅壁壘、不平等交易、技術卡關，乃至於艦隊航行於東亞，似乎不遑多讓，且勢力更強大。

然而，中國已不是清末的中國，世界也不是誰能獨占的世界，否則美國也不會從阿富汗撤軍，所以孟晚舟才可能獲釋。事實上，美國與荷蘭一樣，只要放棄那種壟斷獨占的心態，讓世界友誼平等地交易，對中國和美國，乃至於世界都是有利的。但要有這個結果，沒有硬碰硬的過程，能得到嗎？美國會從荷蘭學到東亞的經營之道嗎？（作者為作家）