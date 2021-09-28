如果說，911事件是美國國家運勢的大拐點，那麼，孟晚舟事件，必將是中美博弈形勢的大拐點。

911之前的美國，從1776年建國開始到2000年共225年，運勢始終持續向上；特別是1945年二戰結束進入冷戰之後，美國氣焰之盛一時無兩；特別是1991年蘇聯解體之後，上世紀初最後10年，美國綜合國力臻於巔峰，堪稱「黃金10年」。未料一進入新世紀，911事件爆發，遂即進入《時代周刊》所稱的「地獄10年」，運勢不但翻轉而且急轉直下，現在看來，下行之勢明顯止不下來。

解讀美國運勢何以以2000年為界呈現出巨大反差並不困難：一、2000年之前，美國除了韓、越戰，鮮少犯重大戰略錯誤；之後，則不然，阿戰、伊戰、敘戰及不間斷的反恐，美國元氣大傷，而最大的戰略錯誤則是近年來與中國為敵。二、2000年之前，美國體制之完善全球稱羨；之後，則從經濟（2008金融海嘯）到社會（貧富、種族、槍枝）到政治（權錢交易、政黨內鬥），問題叢生。三、2000年之前，由於蘇聯、中國進入發展誤區，結果，蘇聯解體，中國被迫改革。美國四顧茫茫難覓對手；之後，中國快速崛起，美國卻因911全力反恐，錯失了遏制中國的黃金機會。四、2000年之前，全球遊戲規則由美國制定主導，占盡天下便宜；之後，則逐漸面臨挑戰。講到這，就與中美博弈及孟晚舟事件有關了。

中美博弈如從1979年雙方建交開始，迄今已逾40年。在開始階段，中國必須按所有都是由美國設定、明顯有利於美國的遊戲規則與美國交往及交易，從貨幣、金融、產業、貿易、科技，到軍事，法律、太空等，中方處處吃虧被視為理所當然。但即便是在這樣的不公平競爭下，中國還是迅猛崛起，折射了中國競爭力的強勁。

2000年中國GDP躍居全球老二，中、美雙雙掉入「修昔底德陷阱」，形成越來越尖銳的矛盾關係之後，美國對付中國，特別在貿易、產業、科技領域，手段之蠻橫，已到了連美國自定的規則都悍然不顧的地步。中國原本想做個低調的老二卻不可得，因為老大定要把你往死裡打。華為與孟晚舟就是一個標誌性事件。這樣的形勢當然逼得中國別無選擇，必須硬碰硬地做出反擊。

2021年，首先是中國領導人習近平說「中國要平視這個世界」；稍後，中方代表在阿拉斯加對美方代表說，「你們沒有資格居高臨下說要從實力地位出發與中國對話」，「中國人不吃這一套」；繼之，中方代表在天津向美方代表面交「糾錯」與「關注」兩份清單及「三條底線」，其中「糾錯清單」明確要求美國釋放孟晚舟，否則，就像中國駐美大使秦剛說的：「一切免談！」包括美國當下最期待的兩國元首峰會。

清單與底線背後，當然是中國強大的綜合國力。經此一役，中美博弈料將逐步進入到一個比較公平的階段，所以，是一個關鍵的拐點。一旦進入比較公平競爭的階段，中國方方面面的競爭力恐將讓美國越來越感吃力，終將逐漸落居下風。由此觀之，孟晚舟拐點將為美國的911拐點再添加一個關鍵的註腳。