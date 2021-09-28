我國在對岸申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）後第6天，緊急跟上也提出申請。這雖是正確的補救動作，卻顯示加入CPTPP的確只是蔡政府「拚經濟」的口號而已，先前完全沒在認真準備，乃至於措手不及。事後相關部會在立院報告，當然只能提出直覺式的簡單評估，完整的產業衝擊分析全付諸闕如。用這種「作戰計畫」要去和「夥伴」對手們真槍實彈談判，能不令人膽戰心驚？

回想一下2014年，被當時在野黨結合缺乏信心的弱勢產業擋下的「兩岸服務貿易協議」，在協議簽署之前，相關主管機關已對46種服務產業的公協會代表264人，進行過110次的小型諮商或座談。主要條文出現後，立刻向立院內政委員會進行3次報告、簡報條文內容和重要開放項目。在簽署後被外界批評缺乏溝通，又進行了309場廣宣活動，參加人數達2.4萬人；經濟部辦理的座談會、說明會、演講，就超過7000人次參加。另配合立法院要求，舉辦20場公聽會、提供各界產業及國安影響評估報告，讓社會大眾了解利弊得失並消弭誤解。即使在這種努力之下，「兩岸服貿協議」還是被擋了下來。

如今，國發會只能說，加入CPTPP後農業、汽車零組件等產業會受到一定衝擊，但整體利大於弊，經濟成長將逾2%，但「實際產值數字還要經過更細膩調查」；經濟部只能引用2019年的評估回應，完全不管兩年來的產業變化，以及美國退出後，影響性已經改變，只相信「即使加入後短期造成衝擊，長期而言不加入影響更大」。而且更說溜了嘴：「近期已與汽車相關零組件產業密集交流……未來經濟部將持續與產業溝通……，顯示透過業界來全面了解CPTPP的產業衝擊，根本就還沒開始。

農委會更是天才，大筆一揮認為過去幾年出口成長，加上免關稅的效果，就可以讓農產出口5年後增加500億元，連綠營立委也質疑農委會美化數據、要求精算農業衝擊。國發會高層相信，成功加入CPTPP的機會「超過10%」，行政院經貿辦官員則相信機會「遠高於20%」。然而，這些官員真的相信台灣可以成功加入嗎？是不是因為不相信會成功，甚至根本也不想加入，以免弱勢產業受衝擊而犧牲選票，所以才一副吊兒郎當、毫無準備的模樣呢？

各種跡象看來，雖然蔡總統信誓旦旦：「台灣這幾年做了很多準備，現在申請加入CPTPP是水到渠成」，但其實是在演戲而已。反正不相信可以加入，所以演演戲裝成在認真準備，事實上幾乎沒做任何事─反正到最後只要推出「中維拉」當救援投手，凡事都可以過關，才會有今天這種狀況。

然而，台灣今天的出口還有不錯的表現，是在野黨執政時超前部署地簽署了世貿組織（WTO）的《資訊科技協定》（ITA），讓諸多資訊產品出口免關稅，造福今天資訊業的成果。若不加入CPTPP，很快就會讓台灣眾多的傳統產業窒息。蔡政府就算是「演很大」，也必須「假戲真做」，才能免除政黨再次輪替的噩運。（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）