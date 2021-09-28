華為財務長孟晚舟獲釋牽動的中美關係新氣象，朱立倫當選國民黨主席帶動的國共新願景，以及美國在台協會（AIT）向朱立倫表達高度的期盼，在在顯示原先美中敵視、兩岸對立以及美國幾乎無視國民黨存在的情況都將逐漸改觀。

孟晚舟與美國司法部達成協議後獲釋，並於25日返回大陸。朱立倫25日當選國民黨主席，次日中共總書記習近平發賀電，兩黨展開暌違近兩年的良性互動。1年多前AIT雖也祝賀江啟臣當選國民黨主席，但卻極少互動，這次卻表示「由衷」期盼與朱立倫合作，顯示AIT看出美中兩國的風向已變。這幾件看似互不相關的事，其實都代表美中台三方釋出的強烈政治訊號，也代表未來三邊四黨關係的可能轉向 。

孟晚舟的獲釋是繼拜習通話、聯大演說後反映美中關係將有正面發展的重要一步。早在7月26日天津會談中，中方外交部副部長謝鋒就交給美方副國務卿雪蔓兩份清單，一份是「美方停止錯誤言行清單」，拜登總統在9月9日拜習通話、9月21日聯合國大會演說，以及釋放孟晚舟3件事上已向中方表達高度善意。另一份則是中方關注的「重點個案清單」，包括高額關稅、中國留學生簽證、中國公民在美國權益等。

特別是美國感恩節、聖誕節、新年「送禮季節」將屆，大陸禮品急著出貨，美國急著進貨，加上美國農產品忙著出口，中國忙著進口，都卡在高關稅問題上，動彈不得，有待關稅鬆綁。

在此同時，朱立倫再度選上國民黨主席，也為5年多來不斷倒退的兩岸關係注入了新元素。朱立倫與習近平在「反對台獨」與「九二共識」的高度一致，以及朱以「求同存異」與「求同尊異」回應習的「謀求統一」，不僅開拓了兩岸新的視野，更為兩岸關係的和平發展注入了新活水。

朱立倫指出，在推動罷免案、公投案、促進黨內團結、尋求勝選之外，美國與大陸也是他的重點工作。在AIT表達高度善意的同時，朱立倫已表示將訪問美國，設立國民黨駐美代表處與成立美國小組。目前，雖然國民黨是在野黨，不具公權力，但並不表示國民黨不能派人到對岸協助包括農民、漁民、台商、台生在內的台灣人民解決困難與問題。

在拜登政府為了美中共同利益而尋求與中國改善關係之際，拜登將不太需要一個專事挑釁中國的民進黨政府，反而需要能在美中之間扮演潤滑劑的國民黨。易言之，蔡英文過去5年多來扮演「反中」急先鋒與「聯美制中」跑龍套的階段性任務，將逐漸步入尾聲，而蔡英文也將在受到美國冷落後提前成為「跛鴨總統」。

美中台關係的改變目前正值關鍵時刻。拜登在拜習通話、聯大演說、釋放孟晚舟後，預期後續應有良性互動，將為美中關係打開既競爭又合作的新篇章；國共兩黨將為兩岸打造新的願景，而蔡英文的角色可能逐漸淡出；以及美國與國民黨的新合作關係，都證明美中台關係正毫不留情地朝新政治現實的方向邁進。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）