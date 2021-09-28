《魷魚遊戲》成為當下最夯韓劇，台灣影劇圈論者的分析，不外韓流再次發威，台劇仍需努力。只不過，《魷魚遊戲》是由Netflix原創，一推出就登上Netflix美國排行榜冠軍， 吸引數以億計的美國觀眾眼球，與其再說是韓國文化生意全球暢銷，更應該深入探究Netflix的平台力量。

如今Netflix的全球訂閱用戶規模超過兩億人，市值超過2500億美元，是鴻海市值的5倍之多。作為全球最具影響力的OTT影音串流平台，Disney+、Amazon Prime、HBO Max、Apple TV+都正在追趕Netflix的領先地位。

當然，平台扶持與投入內容創作，也從來不是新鮮事，HBO就是上一個影劇黃金世代的最佳範例。只不過，從電視頻道到串流平台的典範轉移，HBO Max只有約7000萬訂閱用戶，遠遠被Netflix甩在後頭。

關鍵在於，如何打造優質平台體驗以獲得訂閱用戶，進一步更要獲得用戶每日閱聽的時長。如今我們每天日常在手機上看1、2個小時的影音內容，反過來說，誰還在看1、2個小時的電視呢？

至於迪士尼股價兩年漲了兩倍，主要就是Disney+訂閱用戶規模激增，上線後16個月內突破1億，今年第3季已經達到1.16億用戶，也即將在11月正式登入台灣市場。當然，迪士尼旗下有漫威影業、星際大戰、迪士尼動畫、國家地理等全球一流內容創作體系，但迪士尼經營團隊們肯定要大嘆，如果早點做平台，Netflix就有可能不會坐大了。

在大陸市場，愛奇藝訂閱用戶為1億出頭，騰訊視頻則有1.2億訂閱用戶，同樣印證付費訂閱已是中美兩大市場主流。至於台灣OTT市場，包括擅於網內互打的LiTV、KKTV、friday、myvideo等本土群雄，還有曾經號稱「地表最強隨選影音服務」的國家隊「公視＋」，如今在面對Netflix、LINE TV等跨國強龍時，還是顯得矮了一大截。

愛奇藝在台灣仍有上百萬訂閱用戶，代理商被NCC封殺1年後，訂閱用戶的瀏覽器視窗中，不僅馬照跑，舞也照跳。而愛奇藝跳過代理商歐銻銻娛樂，由愛奇藝國際直接投入的台劇《逆局》與《無神之地不下雨》也將陸續上檔，可以說是對台灣用戶不離不棄了。

台灣本土的OTT業者做得不算晚，也都陸續投入內容產製，但為何就是做不大呢？關鍵還是在走不出去，無法擴增國際用戶規模，募資能力與公司估值自然就相形見絀了。台灣人也確實比較擅長內容產製，在老三台時代，台灣的戲劇內容就曾風靡全球華人，華視《包青天》曾是你我的美好回憶。中央社擔綱的國際影音串流平台「Taiwan+」目標之一，就是要讓台灣優質內容順利出海，發揚台流軟實力。

民間業者不能想與不敢想的「國際平台夢」，能不能靠政府的「Taiwan+」成真呢？既然納稅人的錢都已經花出去了，我們就先讓子彈飛一會吧。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）