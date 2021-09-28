2021年中國國民黨主席黨主席選舉結果，朱立倫共獲得8萬5164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席，其次分別為張亞中、江啟臣、卓伯源。朱立倫的當選其實是眾人所預料，不過張亞中所取得的票數亦令人意外，比原來所預想的更多。與此同時，中國共產黨中央委員會習近平總書記發來賀電，而新任的國民黨主席朱立倫亦有回電，這符合眾人的預期也是標準程式，接下來要關注的就是賀電中的內容，尋求未來兩黨合作可能性的蛛絲馬跡。

中國共產黨的賀電提及「九二共識」及「反對台獨」是兩黨的合作基礎，當前台海形勢嚴峻複雜，呼籲兩岸中華兒女堅守民族大義，共為台海和平與國家統一前行。中國國民黨的回電則提及，民進黨的「去中」「反中」政策是導致兩岸嚴峻的主因，闡述兩岸同為炎黃子孫，兩岸在「九二共識」及「反對台獨」基礎上求同存異，維護兩岸和平發展並開展合作。

從雙方的賀電內容可以知悉，兩黨已然在「九二共識」及「反對台獨」取得共識，未來開展一定時期的合作已有基礎，在民進黨操弄政治意識形態極端化的嚴峻形勢，未來緩解兩岸政治矛盾、解決台海危機的只有國民黨。這說明一種「物極必反」的現象，有句話說「上天毀滅一個人必先使其膨脹」，做任何事物都留有餘地，可最大程度緩解衝突爆發的可能性。

從前不久美軍撤離阿富汗的先例來看，任何國家都必然以自身利益為優先，一旦不符合大國的利益，所謂的「美國老大哥」不會永遠保護「親美政府」。台灣應當要有自己的道路，沒有必要一面倒的傾向美國，當年美國能放棄國民黨與大陸、未來一樣能放棄民進黨與台灣。民進黨政府缺少與大陸的對話與溝通，農產品更是因為查出蟲害而屢遭禁止，說明大陸的容忍度正在逐步降低，一旦失去耐心或者不再有容忍度，兩岸的矛盾直接對撞並非百姓之福。

在當前險峻的台海形勢下，未來可見的一段時間裡，能扮演兩岸溝通橋樑的只有國民黨、能維持台海和平的只有國民黨、能維繫兩岸經貿並保護台灣出口大陸的只有國民黨。這是國民黨在台灣嚴峻的選舉環境中，能夠佔據的立基點，重新找回作為中華民族、炎黃子孫的身份認識，與大陸對話並維護和平與發展。從兩岸的賀電當中可見未來可期，大陸並不強迫台灣要「馬上統一」，而是只要認可「九二共識」及「反對台獨」就有和平發展與互惠的基礎。當年民進黨以國民黨「親中賣台」為標籤，獲得台灣民間輿論的優勢，未來國民黨能以「兩岸和平」與「經貿互惠」為優勢，實質性地解決台灣老百姓的就業與發展問題。（作者為政治大學東亞所碩士、北京大學國際關係學院博士）

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