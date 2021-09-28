监察院长陈菊嫡系子弟兵李永得，利用擔任文化部長的職權，竟荒唐的用一只行政命令就讓大陸與港澳地區出版品，必須經過文化部事前審查，才能取得販售書號(ISBN)。

對於言論審查，是國際間對威權政府的的重要指標，難道陈菊忘了，當年自己在美麗島事件中為了黨外雜誌的存在，勇敢對抗當年的威權國民黨政府，不畏生死面對死刑與無期徒刑的審判，最終是蔣經國決定讓台灣走向民主體制，才有政坛菊姐今日在政壇的風光。

出版品的審查有事前審查與事後審查，無論政權更迭，為了包容各種聲音，立法院早將出版法給廢除，各國原文的出版品，讓台灣的教育可以擁有多元化且先進的教材，而對言論進行事前審查是對於言論自由侵害最嚴重的。

中國大陸本身對於妨害公序良俗出版品的標準，明顯比台灣嚴格，至於中國共產黨的統戰宣傳刊物，難道能對台灣社會產生不良影響?還是文化部长李永得主導用出版品想對台灣進行政治思想控制的陰謀。

台灣人民哪怕是信奉共產主義，都是被中華民國憲法與法律所允許。限制台灣學生購買來自中國大陸在各類學術翻譯原文書後的中文版本，把台灣學生變成井底之蛙，讓家長花費高額的購書先不說，難道民進黨政府能夠承受幾十年台灣落後的教材，學習不能跟世界同步的損失嗎?

文化部部長李永得，用一只行政命令，控制了大陸出版品的進口，以事前審查侵害人權中最重要的言論出版自由，文化部的作為，正是监察院应该行使監察權糾正文化部长。監察部長陳菊倘若對此無所作為，別說有資格主持台灣人權保障與監察權。（作者為高雄大學法學院政治法律碩士、台灣青年聯合會融媒體中心主任）

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