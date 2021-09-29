編者按：中華民國能逐漸走向現代化，發展經濟，增強國力，靠各方面的努力，天下文化創辦人高希均最近出版的新書《進步台灣：70年代起提倡的「改」與「變」》，其中摘錄11位轉型年代的關鍵人物，除了大家熟知的深耕台灣推手蔣經國、孫運璿、李國鼎、趙耀東等外，本專欄今起節錄另外5位較少被人提及，但對台灣轉型深具貢獻的關鍵人物。

王作榮先生（1919-2013）才氣縱橫、勇氣百倍；又有深刻的觀察、一針見血的評論與萬夫莫敵的自信。

他是一位受過嚴格現代思潮訓練的經濟學家。他融合了儒家思想、西方理念、獨立思考、道德勇氣；以財經、教育、法治為釐訂政策的主軸，以國家現代化為終極目標；集大學教授、意見領袖、政府官員的三重身分，言人所不敢言，堅持人所不敢堅持；其綜合影響超過了任何一位教授、一位意見領袖、一位官員。

經濟學家依他們的貢獻也許可以分成兩類：第一類是對經濟理論有原創性的貢獻，他們是諾貝爾獎得主。自1969年頒發以來，全世界約有70位得到這項榮譽。第二類是按照他們的貢獻及參與，分別在不同的專門領域發揮專才：

──有些在構建模式與實證研究上有成就。

──有些在推進經濟理論上有創見。

──有些把經濟理論與思潮用到公共政策，用以提升社會進步有貢獻。

不曾有中國經濟學家得過諾貝爾獎。一些中研院院士多是第二類的前兩項。

作榮先生是屬於最後一個類型，他對台灣經濟發展政策的貢獻，不論是正面的提出或反面的反對，半世紀來幾乎是無人出其右者，影響的範圍更超越經濟。

在經濟學界，因研究領域的不同，有勞動經濟學家（labor economist）、發展經濟學家（development economist），比較少見「政策經濟學家」（policy economist）的這個名稱（偶有public policy economics出現）。用這樣的名詞，尊稱他為台灣第一位「政策經濟學家」，是完全符合國情的。正如作榮先生自己所指出：他是第一位用總體經濟觀點（如國民經濟預算、計量經濟模型、投入產出表），來設計台灣整體經濟政策與發展。

王作榮自傳（圖／天下文化提供）

作榮先生是一位受過嚴格現代思潮訓練的經濟學家。他融合了儒家思想、西方理念、獨立思考、道德勇氣；以財經、教育、法治為釐訂政策的主軸，以國家現代化為終極目標；集大學教授、意見領袖、政府官員的三重身分，言人所不敢言，堅持人所不敢堅持；其綜合影響超過了任何一位教授、一位意見領袖、一位官員。他的言論與思路影響了台灣經濟發展政策半世紀。更正確地說：凡是他提倡的，不一定變成政策；凡是他強烈反對的，很難變成政策。他是台灣50年來第一位經濟學家對財經政策有深遠影響的。

他對台灣財經政策的直接參與，始自1953年擔任行政院經濟安定委員會職務開始；同年受聘為台大法學院兼任教職。1964年擔任《徵信新聞報》（《中國時報》前身）主筆，1978～1988年又擔任《工商時報》總主筆。近40年中，他言論的影響力不能以他自謙的「一得之見」來概括。後又在1990年出任考選部長，1996年出任監察院長。在這段歷程中，他一直不畏一些海外學人對他的批評、財經首長對他的疏遠，以敢言著稱。

作榮先生之受人敬重，是他才氣縱橫、勇氣百倍；又有深刻的觀察、一針見血的評論與萬夫莫敵的自信。綜觀其一生之壯志，就是建設一個現代化的中國。

當他多年老友李登輝先生於1988年1月接任總統時，作榮先生時任考試委員。在《壯志未酬》的自傳中有這樣幾段：

李總統在改組內閣時，並未請我出任任何職務。李總統應該知道我最適當的職務，當是經濟建設委員會主任委員，結果發表了錢復，真是出人意料。

我一生的職志並不是想做一個有權有勢的大官，而只想政府給我一個職位，讓我將這一點知識充分發揮，為國家的現代化盡一點心力，而經建會主委正是這樣的一個職位。

在經國先生主政時代，雖然賞識他的才華，但沒有重用。主要的原因可能是當時的幾位財經首長，對他正直的個性曾有微言。以前我總認為如果那一時代的幾位財經首長再加上作榮先生的參與，必然如虎添翼，更能推動經濟建設；此刻我倒有另類思考：正因為雙方有一些「緊張」關係的存在，使這些首長更不得不無私無我，全力以赴；也使得作榮先生不得不更嚴謹地思考與批判，或許反而產生了實質上更大的進步。

作榮先生一生最大的失落，就是中華民國沒有變成一個這位「善為國謀，不善為己謀」的知識分子夢寐以求的「現代化國家」。細察今天台灣政治與社會的亂象，能不佩服他的遠見？

《壯志未酬》的自傳中收集了22篇文章，涵蓋了台灣經濟發展、治台理念、中國情懷；時間上涵蓋了半個世紀。當中最引起我關注的是第16章〈國家統一綱領〉。當時我與一些學者（包括沈君山、金耀基、丘宏達、高英茂等）被聘為國統會第一屆研究委員。我們幾位在國外教書的教授常回台北開會，認真地討論過這個重大文件。我自己從不知道這是出自作榮先生的構思，此一綱領對兩岸的發展做出了重大的貢獻。

作榮先生這位融合儒家文化與現代觀念的思想家，最大的壯志是建立一個現代化的國家；最大的失落是否沉痛地反映在他的自序中的這幾句話：「重讀本書各文，追憶往事，可知我們那一代的人如何展現士的風範，為國為民，莊嚴工作；而現今一些政治人物又是如何展現動物本能，自私自利，無恥貪腐，不成比例，不應該為文明社會所接納。」

政府沉淪、國家方向錯亂、企業困頓；但是已找不到另一位王作榮。誰說：江山代有才人出？

本文節選自《進步台灣：70年代起提倡的「改」與「變」》，作者：高希均，天下文化出版。

【未完待續】