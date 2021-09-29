蔡英文的論文門在台灣主流媒體刻意的集體掩護與忽視不見之下，一直無法成為重大的熱搜新聞。除了獨派學者彭文正鍥而不捨的追打、揭露之外，一般民眾特別是年輕人，對蔡英文的論文真相都是興趣缺缺。

不意日前因為一個自稱美國多所大學教授的匿名英派學者，在臉書發表文章質疑民眾黨立委高虹安的博士論文，文章被綠媒大量引用，一時之間又讓蔡英文的論文門浮出檯面，成為網路跟PTT的熱搜關鍵字，這恐怕是始料未及的弄巧成拙。

有關高虹安的博士論文爭議，在其指導教授迅速發文澄清後，短短兩天內就真相大白。對照蔡英文的博士論文，一下子要搞論文偷渡，一下子要搞機密封存，一下子要搞司法告訴，一下子要搞數不清版本的畢業證書與錯誤百出的論文草稿，更不用說在自傳中被人當眾抓包的謊言以及在公開場合中謊稱指導教授已死的笑話，也難怪「翁達瑞假教授」與「蔡英文假博士」這兩個關鍵字近日會成為PTT的熱議與笑談。

其實蔡英文論文的真偽，在這麼多不合理和難以解釋的關鍵問題上，早已昭然若揭。在台灣也只有那些拿了好處的學者文人、政客名嘴、台派的義和團民兵以及塔綠班的死士，才會相信國家圖書館裡那本蔡英文的博士論文是真的。高虹安的論文事件清清楚楚的告訴我們，要證明真的博士學位，一點不難，一天就足夠。只有假的東西，才需要用盡一切的手段，動用一切的關係，花了幾年的時間還說的不清不楚、破綻百出。因為隱藏的事沒有不顯露出來的，一個謊言要用更多的謊言來遮掩，這是再清楚簡單不過的道理。

蔡英文的論文門因為卡在英國倫敦政經學院2019年10月8日的那份含糊隱晦的「公開聲明」以及倫敦大學一直以來的「被動沈默」，所以被蔡的支持者視為是蔡具有博士學位之最強而有力的證據。

殊不知許多名校都曾爆出賣學位的醜聞，昔日利比亞獨裁者格達費的兒子在倫敦政經學院取得博士學位，卻被踢爆論文涉嫌找槍手代寫與抄襲，而倫敦政經學院一開始也是發出「公開聲明」否認，等到後來媒體窮追猛打，證據一一浮現，倫敦政經學院才「被動承認」，校長也因此而下台。

可見有學校認證，並非最有力的證據，要證明自己是貨真價實拿到學位，最有力的方式就是拿出一本在畢業那年獲得教授認證通過的論文，並將內容公諸於世，就如同高虹安的博士論文一樣，公開透明，指導教授正大光明，一點都不需要搞神秘，事情的真相兩天的時間就塵埃落定，哪需要搞到要求公開蔡英文的口試委員，還需要跑到英國打行政官司呢？

很顯然倫敦大學跟倫敦政經學院在蔡英文的論文門上必定承受了相當大的政治壓力，這壓力或許來自美國白宮或許來自英國政府，但無論如何就如同許多政治觀察家所分析的，論文門某種程度已經造成了中華民國的國安問題，使得蔡不得不受制於英美，以至於在目前的美中對抗之間，台灣必須言聽計從，完全沒有主導的地位。不論在武器採購、萊豬進口、半導體產業主導性，幾乎已經是到了一個殖民政府的地步，無國格外更遑論把人民置於兵凶戰危的險境了！

因著豬隊友的幫助，沈寂已久的蔡英文論文門，在這一次高虹安的博士論文事件中，又再度引起了國人的注意。在論文門中為蔡英文洗白的，不乏教授、老師、以及擁有高端學位的知識分子，這些人甘為蠅頭小利、虛名浮慾出賣自己的良知與道德，實在是一個國家最大的悲哀。在我眼中，這一群出賣自己靈魂、腰桿的偽知識分子，比那些為虎作倀的無知網軍更令人作嘔。正所謂，君人者，不可以不慎取臣，不愛其禮。大道不行，小人得志，無思百憂，不出於熲。

縱觀歷史，許多大規模的戰爭都是源於一個小小的導火線。如果蔡英文的博士學位是真、是假，英美已掌握關鍵性的證據，這將會讓蔡英文淪為人質。倘若美國決意趁著軍事上還佔有優勢的時候，利用台灣問題來製造中國的動亂以削弱中國的實力，戰略上這可能是阻止中國經濟超越美國的唯一方法，但也是一種最危險，最無法預期，最有可能付出極大代價的玉石俱焚。

因此，美國如何利用論文門操弄台灣這顆棋子，只怕不只是單純圍堵中國的想法而已，而是在戰略上更要如何利用台灣來阻止中國超越美國的一招險棋了！而受制於人的蔡英文正好給了美國絕佳的籌碼，一動一靜之間可以讓美國獲取最大的利益。只是最後付出慘痛代價的，一定是台灣無辜的人民！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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