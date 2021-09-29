眾所周知，台灣交換項目自從2020年春季就因為疫情暫停至今，已有三個學期台灣高校沒有了大陸交換生的身影。

但是仍有不少陸生在期盼能去到台灣交換，兩岸高校也在盡力促成交換項目的恢復。

如今，台灣大學不負眾望開啟了線上交換課程，邀請大陸交換生於9月15日參加「110學年度新生好野開學典禮」，本次也是校史首次的線上開學典禮。

雖然線上交換和線下交換相比仍讓陸生有不少遺憾，但是這一開創性的行為標誌著進入了交換項目的新時代，大陸交換生的殷切期盼和兩岸高校的堅持也意味著兩岸交換生項目並不會輕易消失。

線上課程走來這一路也是來之不易的，多虧交換生堅持不懈地申請，少不了兩岸事務老師的爭取。

2021秋季交換涼透了嗎？

8月9號，台大在暑假期間宣佈暫停入境交換，但是同時宣佈有線上交換課程，如不參加即可退出交換項目或推遲交換。

公佈線上課程的具體事宜拖得很久，直到九月初才公佈了一份遠距授課名單。

交換生小寧表示：

「之前八月都是在寫郵件問老師，您下學期怎麼上課啊，那邊疫情嚴重嗎，您能帶帶我嗎，孩子沒課上了，我需要遠距離考試怎麼說。當然，他們也不知道。只有一些一直開網絡教學的課程，深諳此道，直接拋出了往屆課程鏈接，這些直接加選，衝。」

因為台大是第一次開放線上交換項目，在選課規定上有很多不確定以及未完善的條例規則，需要交換生不停地和兩岸事務的老師溝通。

從一開始規定的幾門固定課程，到只要和教授取得聯繫開放交換生選課就可以，學校方面也在不斷更新交換生可以選擇的課程名單，從十幾門課程到現在的兩三百門。看得出台大的老師很積極的在配合，台大也提出了本學期的課程兩邊可以學校同時進行。

瑞之是本次台灣大學線上交換的同學，他有很明確的目標，想要在交換期間學習計算機課程。因為在本校的專業是金融，但是對計算機非常感興趣，想要通過交換課程為之後轉專業打基礎。

還有一個更實際的原因，大學畢業後瑞之準備出國留學，認識更多台灣教授在寫推薦信的時候會更有優勢。以及聽說台灣的課程GPA會比較高，更有利於申請國外學校讀研。

所以瑞之在申請課程階段花費了大量的時間，查課程介紹、和教授取得聯繫是否開線上課程是否接受大陸交換生、琢磨台大繁瑣的選課系統。

瑞之本學期一共在台灣選了六門課，在本校只選了兩門課，在本校缺的學分會在大四時補回來。

瑞之說到申請交換的過程中，最困難的也是選課。

「台大讓我們自己去看有哪些課程可以線上，一開始的時候比較艱難，因為在暑假期間教授不怎麼回郵件，就比較絕望。後來不斷有教授回郵件說自己的課程可以線上，攢夠了三四門課的時候，我就決心參加線上交換了。

當我去詢問台灣的老師我選的課比較少怎麼辦，老師說因為這屆情況特殊，允許兩邊的課程同時進行。

因為我對本次線上交換的期待還是比較大的也會比較謹慎，所以問了台大老師很多問題，也很感謝老師每次都特別耐心的回答。」

小寧 是機械材料專業的，申請台灣大學交換單純是能力培養和興趣，台大的專業課程培養方案更貼近本校。全程抱著比較佛系的態度，至於能否兌換學分也不太在意，畢竟從申請到現在，在線下交換和線上交換之間反覆橫跳，練就了一顆不弱的心臟，能上到課已實屬榮幸，還敢奢求什麼呢，就圖一樂（不是）。

小寧介紹到上課方式就直播或者看回放，有的課不用簽到，目前用到的軟件有但不限於Zoom、Google Meeting、Teams、U、YouTube、Webex還有學校自己的一些平台。

疫情時代給交換項目增添了很多未知的風險，也開闢了更多的可能性，但是兩岸想要交流的心是無法被切斷的。

每位想要去台灣交換的同學，和努力幫助交換生爭取更多權益和解決困難的兩岸事務辦的老師都是促成兩岸交流的堅實力量。

願本學期的線上交換生能有一個充實美好的學期。（毛毛）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）

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