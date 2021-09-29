「保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。」

27日，大陸國家電網做出上述表態。

近日東北一些居民社區在毫無預警的情況下被突然拉閘限電，甚至出現交通信號燈因停電而無法正常運行、手機失去信號等情況，引發輿論高度關注。

這樣的「拉閘限電」會常態化嗎？居民用電受影響的情況會外溢到東北以外的其他地方嗎？為什麼會出現「電荒」，是中國經濟不行了嗎？

在東北拉閘限電事情本身之外，人們還有諸多疑惑。

圍繞這些問題，補壹刀採訪了數位相關領域的專家。

問題一：「雙控」是全國性政策，為何東北如此「拉閘限電」？

林伯強（廈門大學中國能源政策研究院院長）：

東北這次限電，既有系統性的原因，也有個案的成分。

系統性的原因在於，受煤炭價格大幅上漲且持續高位運行影響，不光東北，全國各地都在執行限電工作；個案的成分在於，今年大宗商品，比方說鋼鐵鋁價格大幅上漲，而且上漲幅度是近年來最高的。

東北又應該也有許多高能耗工廠，對於等了好幾年好不容易盼來的好價格，他們勢必會加碼生產。這樣一來，由於高耗能電力消費占比很高，整體電力需求就會大幅上升，對電力系統造成衝擊。以往像遼寧，電力供應都是過剩的。今年突然需求迅猛增加，再加上受煤炭價格高、電力價格沒有相應上漲的影響，就造成了一時的電力供需偏緊。

呂本富（中國科學院大學經管學院教授）：

這次限電其實並不限於東北，南方一些省市也有相關政策，但這並非中國經濟的全局性問題。根據相關部門的數據，現在能耗指標不減反增的只有9個省區，江蘇和廣東能耗指標上得比較快，這些省份是由出口帶動的，這些地區原來的出口加工業都是滿負荷在生產，技術升級改造並沒有實現節能生產，於是能耗指標就上來了。

東北「拉閘限電」的另一原因，是煤炭價格漲得太高，甚至一度被形容為「煤超瘋」。比如，動力煤期貨在9月觸及高點達到1094元/噸，相比8月的低位價格，漲幅將近50%；動力煤主力合約價格也首次突破每噸千元大關。

在這種情況下，煤電企業為了盡量減少損失就會想方設法減少供電範圍。但這些都不是中國整體經濟的原因，因為中國的發電能力和發電設施都完全沒有問題，我們的輸電送電都很好，它反映的是在局部經濟發展過程中的調節問題。

問題二：「雙控」政策要開始影響居民用電了嗎？

林伯強：東北限電其實跟「雙控」政策關係不大，因為「雙控」政策一般來說不會影響居民用電。這次還是供需矛盾突出，導致地方政府一時半會實在沒辦法了，才出此下策動了居民用電。這當中，與居民缺乏提前溝通、詳盡講解是需要檢討的，畢竟居民用電直接涉及民生。

雖然過去我們曾經也有過居民輪流停電的情況，但那跟今天的中國沒有可比性。而且，我們也沒有必要去動居民用電。

一方面，居民用電只佔整體用電量的15%左右，而工業用電要佔到70%，居民這點電，實在沒有必要去停；另一方面，中國整個電力系統是不缺電的，這一點是肯定的，只是由於各種特殊情況，一時會有調配不過來的情況，但這些都是短期的。

呂本富：南方一些地方限電是因為部分地方超了綠色指標，所以採取節能限電措施，但在措施上盡可能照顧到市民工作生活和出行的需求，會做出提前預測，會做得更加人性化一點。反過來，如果粗糙地搞「一刀切」式停電，老百姓的意見肯定會很大。

這與台灣地區和美國國內的大停電是不一樣的。台灣地區大停電是超負荷運轉，而它本身的電力供給（去核電的原因）就不夠，美國得州停電則是因為獨立電網，沒有調節的餘地。我們的電力生產設施和全國調度都沒有問題，更多是主動進行預防性措施，而不是被動遭受衝擊。

問題三：此輪限電原因與中美博弈有關？

何偉文（中國人民大學重陽金融研究院高級研究員）：

我看到網上有兩種說法，一是說東南亞訂單因疫情原因向中國東南沿海轉移，我國中小企業盲目擴張、擴大落後產能；二是國際市場大宗商品和原材料價格上升，我國出口商品價格降低，美國通過貨幣超發，割了中國出口商品的「韭菜」。

談論經濟問題，缺乏嚴謹的數據和邏輯支撐的，都可以不予理睬。比如上述兩種說法，都缺乏數據支撐，通篇都是「沙盤推演」。限電的根本原因是供不應求，國家統計局官網數據顯示，8月份發電量同比只增長0.2%，顯然供不應求。其中需要減排的火電增長了0.3%，清潔能源水電倒下降4.7%。所以也不是減排問題。

今年8月份，以美元計算中國出口同比增長25.6%，達到創紀錄的2943億美元，進口增長 33.1%至2360億美元，也是有史以來的最高水平，當月貿易順差為583億美元。以上統計數據看不出任何支持所謂「我國出口商品價格降低」的說法，根據誰主張，誰舉證的原則，希望傳播這種觀點的人拿出證據來。

2021年前8個月，中國出口總額2.1萬億美元，其中對美出口為3541.6億美元，對美出口只佔中國總出口的約17%。從全球進出口貿易總量上看，美國也只佔全球進口約15%，不存在所謂「中國商品低價為美國服務」的情況。

今年1至8月，中國從東盟進口與出口增幅大致持平，看不出中國向東盟出口激增或者東盟向中國出口驟降的情況，不支持所謂「東南亞訂單大規模向中國東南沿海轉移」的說法。

9月14日，國務院新聞辦公室就130屆「廣交會」有關情況舉行新聞發佈會。商務部副部長任鴻斌指出，今年1至8月份，中小外貿企業訂單狀況不及大型外貿企業，經營壓力不斷加大，有輕工產品出口企業反映，出口運費已經接近或者超過貨值，造成有單不敢接、有單不敢做的情況。因此，也不存在所謂「中小企業盲目擴大產能虧本也接單」的情況。

問題四：限電預示中國經濟將要出現危機？

何偉文：我看到彭博社等一些外媒稱，限電與恆大債務是一枚硬幣的兩個方面，預示中國經濟將要出現危機，我覺得彭博社應該反思下自己在「雷曼時刻」時候做過什麼預測，有沒有成功預言美國次貸危機。彭博社對經濟危機的預測常常不准，為何到了中國這就如此在行了呢？

還是那句話，談論經濟問題，缺乏嚴謹的數據和邏輯支撐的，都可以不予理睬。恆大債務與限電是兩個領域的事。恆大的問題是個案，是其在負債過高的情況過度擴張所造成的自身經營危機，也證明靠泡沫加高槓桿是不可持續的。

限電的根本原因是供不應求。經濟的快速發展以及人民生活水平的提高都對供電不斷提出新需求，我們需要根據節能減排的要求，在不影響經濟發展與人民生活水平提高的情況下形成新平衡，這樣的調整不會造成經濟危機，至於具體對某個工業門類生產實際造成什麼樣的影響，需要具體數據支持。

彭博社的言論，無非是「中國崩潰論」的新翻版。國外預測「中國崩潰」已經多次，最後都是笑談。

林伯強：限電措施對一些具體領域必然會造成一定的影響，但要把東北地區的限電誇大成會對中國經濟造成重大打擊的事件，完全是外行話。既然不是持續性的、無法解決的問題，既然中國整體並沒有大規模電力短缺，且供電緊張的部分原因是因為產能上升，那麼怎麼可能會對經濟造成全局性的打擊？

問題五：「拉閘限電」還要持續多久？

林伯強：這種情況不會持續很久，因為電力需求不可能一直那麼高，政府也會出手干預。至於多長時間能解決，主要還是要看政府調控的力度有多大。我個人的判斷是，給地方一點時間，應該用不了很久就能解決。

問題六：下一步怎麼辦？

呂本富：電力是局部問題，在這背後是電力和數字化的關係問題。政府過去對於電力能耗沒有宏觀調控的抓手，假如一個地區拿到150萬標準煤的能耗，分配給哪個企業可以保證效益最大化，過去是沒有統一管理的，只是一看到指標高限來了，就統一拉閘限電。

我認為，首先地方政府在有能耗約束的情況下，要提高自己宏觀調控的水平。其次，要瞭解整個地區經濟的淡旺季，不應該在生產旺季限電，在生產淡季又為了「開工率」而空耗。

所以，這其中的關鍵一個是產業結構的調整，一個淡旺季的調整，當然，所有這些的前提都是要首先保證居民生活。

林伯強：解決措施可能包括：第一，控制高耗能企業用電。這樣既符合「雙控」政策，也符合我們經濟轉型的需要。地方政府可能出於經濟上的一些考量，不捨得控。但是已經到了這種局面，就要早點做出一些決斷；第二，政府在漲電價或者降煤價之間二選一，改變發電企業的財務狀況。

張頤武（北京大學中文系教授）：

最近的事情讓我們認識到能源改革的艱巨性和複雜性，「雙碳」是有利於中國長期發展的堅決目標，社會對此要有深刻認識。另一方面，在這其中我們必須要堅定保護我們的國家利益和人民利益。

對於民生和社會保障議題，要刻不容緩、堅決地解決，我們的生產生活都不能有誤，目前我們的當務之急是盡量解決拉閘限電的問題，盡快緩和用電緊張的現狀。

（採訪、整理/花叨叨&李小飛刀，無影刀、斬魄刀對本文亦有貢獻）

（本文來源：大陸「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※