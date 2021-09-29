朱立倫當選國民黨主席，並接到中共中央總書記習近平賀電，電文出現敏感的「統一」字眼，且朱立倫回文內容寫到日期不加「中華民國」，不僅遭到陸委會強力批判其「違背民意，迎合對岸」，就連行政院長蘇貞昌也猛踹朱立倫一腳表示，說好的「一中各表，連民國都不敢表」，可以清楚看出所謂堅守國家主權都是假的。

陸委會認為朱立倫反對台獨等於迎合大陸，但朱立倫強調他是以「求同尊異」去解決兩岸問題，其底線是捍衛民主自由，他所主張的「維持現況，統獨放一邊」的基本立場，已經表露無遺。

問題是蘇貞昌、陸委會的綠營官員，連國旗都不敢揮、國歌也不敢唱，他們眼中的中華民國是孫中山先生於1912年創建的亞洲第一個民主共和國嗎？還有什麼嘴說朱立倫？反台獨就是迎合大陸，那搞台獨豈不是反中華民國，還數典忘祖呢！

綠營前國安會秘書長邱義仁去年在美國喬治城大學線上研討會時就曾表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，這說起來很殘酷，但這是現實，要考慮國際形勢、中國可能的作為，宣布台獨現在不適當，美國根本就不贊成。台灣務實的政治人物不會這麽做，除非瘋了。

邱義仁的一席話，其實已經狠狠打臉了陸委會和蘇揆。自己搞著一點都不務實的台獨把戲，把台灣帶向兵凶戰危之地，卻還有臉說嘴擁護中華民國和維繫兩岸和平的人，目的何在？

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