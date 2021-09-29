說實話，這真的無關藍綠意識形態的惡鬥，而是作為一個人、「正常倫」原本就該有的道德勇氣與作為。針對日昨藍軍立委在行政院長蘇貞昌做施政報告時，發動數波推擠衝突導致議事空轉，甚至還有人朝蘇揆潑水挨批是暴力政黨行為，對此，國民黨主席當選人朱立倫在臉書上聲援藍軍立委，強調這些行為是要對抗「違法失職、虧欠人民託付」的執政黨，在野黨欲求合理監督制衡政府，卻一再不可得，只好訴諸非常手段。

朱立倫強調，民眾期待一個能強力制衡、監督執政黨的在野黨，國民黨不會為反對而毫無章法，而是有論述也有戰術，面對民進黨用「多數暴力」霸凌人民，國民黨在今年6月善盡在野黨「理性監督」的義務與責任，提出8項台灣社會高度關切的議題提案，卻遭綠營散播假消息惡意扭曲，綠營立院黨團還刻意全數予以封殺。

坦白說，上述看似刻意杯葛蘇揆上台的作法，比起民進黨在野時杯葛國民黨的手段簡直是溫柔敦厚，民進黨忘了自己當年霸佔主席台、跳桌椅、甩水杯、打群架的作為了嗎？蘇貞昌就是其中之一，當時不都振振有詞、理直氣壯？

更何況套句政治學上的專業術語就是「必要之惡」與「建設性破壞」。講白了，過去5年來的溫良恭儉讓有用嗎？民進黨不只對在野黨趕盡殺絕，在施政上能吃就吃、能拿就拿，有權就幹到底，沒權就修法繼續幹，幹錯了就賴到底，這樣無賴的政權，你還要對他溫良恭儉讓？

國民黨在立法院的表現只是正常人對不公不義的反撲，對照民進黨的無賴，只是剛好而已。

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