國防部長邱國正日前在立法院備詢時指出，為讓服4個月軍事訓練役役男們能夠有部隊實務經驗，將試行新版軍事訓練役，不但恢復在新兵訓練後須「下部隊」，同時也要落實外島籤。

軍事訓練役是從102年1月1日開始，其後曾實施役男下部隊制度；但107年起又改成僅受入伍訓和專長訓即可，不用下部隊。其原因國防部雖未曾說明，就連邱部長都說「他也不清楚為何會停止下部隊制度」。

雖然國防部立意甚佳，希望讓役男們能夠有部隊經歷。但當過兵的人都知道，只經過5週新兵訓練，即前往部隊和大部分都是志願役的老兵們一起受訓，其效果肯定很差，也難以達到預期目標，甚至成為部隊的包袱。

軍事訓練役的課程，僅係極為基本的打靶、體能、刺槍術、單兵戰鬥教練等等。教育班長不會嚴厲要求及磨練，讓認真願意接受訓練的役男形容是在參加「夏令營」活動。另外天氣太熱或冬天下雨，大多時間都是在室內上課；再加上35天之中有10天放假，訓練期間實在過短。

筆者曾在新兵訓練中心擔任排長及連輔導長，當時陸軍服役是2年，新訓中心3個月，這是訓練一個標準步槍兵的時間。如今只受訓5周即送往部隊，甚至可能到外島服役，這不是給部隊添麻煩和製造問題嗎？

目前部隊編員並不完整，工作甚多、任務繁重，現在還要送一些菜鳥讓部隊照顧，那不是胡鬧嗎？「立即動員、立即作戰」，充其量只是一個響亮的口號。將來一旦上了戰場，考驗戰士的是敵人而不是教育班長。恢復軍事訓練役必須三思！

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