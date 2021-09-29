義務役的軍事訓練役自102年起開始至今，已訓練了好幾十萬的役男，但國人對4個月能否訓練出「合格的戰鬥兵」，始終抱持懷疑態度，大部分服過二年義務役的老兵更不信任，再加上募兵制招募的素質及數量不足，造成了民眾對國防的「信心危機」。

國防部對於軍事訓練役的設計也是「摸著石頭過河」，事前未做良好的評估，就算評估過發現不可行，也不敢向上峰報告，訓了數十萬人，結果發現是無效戰力，所以再度做出改革，那麼過去所浪費的訓練資源，是國防部訓練不力，還是政府的政策錯誤？

如今的役男5週新訓結束後，要下部隊11週，甚至要去外島服役，這就說明主戰部隊確實有缺員情形，必須要這些義務役士兵來填補，4個月的役期，休假就要休一個月，剩下在連隊的時間只有兩個月，連營區都還沒熟悉就要退伍了，對於義務兵下部隊能增加多少戰力，實在令人存疑。

所以，他們到了部隊頂多就是掃掃地，幫忙站站衛兵，減輕一點志願兵的負擔，但若是他們抗命不從，隊職幹部也是莫可奈何，因為就算關禁閉、送軍法也無濟於事，因為行政流程走完，也就要退伍了，試想基層幹部要怎麼管教這群「少爺兵」。

說穿了，要訓練一個「合格的戰鬥兵」需要的就是時間，從個人的武器操作、體能戰技然後到小部隊組合戰力，再到接戰備、參加演習，要如此反覆訓練才可以有戰力，現在大環境不改，將只能做炒蛋炒飯的材料，硬要做到佛跳牆，神仙也救不了。

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