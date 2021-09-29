朱立倫25日當選國民黨主席後，中共總書記習近平26日來電致賀。朱立倫隨即復電申謝。在電文中，雙方都提到「九二共識」、「反對台獨」。朱立倫更在回電中明白指出「近年來，在民進黨執政下，採取『去中』、『反中』政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安」。

朱立倫的回電惹惱了陸委會。陸委會26日發出聲明，指責朱立倫所言與台灣主流民意相違背，並呼籲朱立倫不應昧於事實、迎合對岸主張。

陸委會強調，我政府堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對我軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫我接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因。

陸委會作出此項聲明，看似「理直氣壯」，其實卻有諸多可議之處。

首先，沒有人願意破壞台海和平現狀。在蔡總統執政前，兩岸靠著九二共識維持了台海和平。但是蔡總統就任後公然否認九二共識，導致兩岸關係一夕丕變。再加上民進黨政府「仇中反中」、「去中國化」的諸多作為，使兩岸緊張情勢不斷升高。

大陸持續對我軍事外交威嚇打壓，確實令人不滿。但到底是誰先招惹誰呢？誰先改變2008至2016年的「現狀」呢？陸委會指責大陸片面破壞台海和平現狀，實在難以讓人信服。

其次，陸委會聲稱，在野黨任何交流事項必須合於政策與交流法規。但是政府政策只是政治性的施政主張，並不是法律，不能強迫平民遵守。朱立倫雖然當選國民黨主席，但仍然只是一介平民，既非政府官員，也不代表任何政府機關。如果朱立倫確有違反現行法令的行為，陸委會大可以依法將之治罪。

事實上，兩岸政黨交流本是美事一樁，有助相互了解。朱立倫既沒有與對岸簽訂任何協議，也沒有做出危害國家安全之事。陸委會批評朱立倫的政治主張，實屬不當。

蔡總統曾公開宣稱，在台灣人人可以有自己的政治主張，有充分的言論自由。

《大法官釋字509號》對言論自由的解釋為：「言論自由為人民之基本權利，《憲法》第11條有明文保障，國家應給予最大限度的維護，以其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動功能得以發揮」。法界人士也一致主張，「對可受公評之事，發表善意言論」屬於言論自由的範疇。

陸委會身為政府機關，卻因政治立場不同，干涉人民言論自由，不但是濫權行為，甚至有違憲之虞。

更重要的是，習近平在賀電中表示，期望兩黨登高望遠，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平。在兩岸中斷官方往來，軍機不斷擾台，大陸禁止台灣鳳梨、釋迦及蓮霧銷陸等一連串不友善的氛圍下，習近平來賀電，可以說是為兩岸關係帶來了曙光，為台海和平與穩定增添了契機。

雙方在電文中皆提到在「反對台獨」的基礎上，讓兩岸和平繼續發展。換句話說，台獨才是造成兩岸緊張敵對的根本原因。陸委會批評朱立倫的聲明中，刻意迴避「反對台獨」之言，卻把兩岸緊張歸咎於對岸，顯然是倒果為因。

民進黨政府執政5年，無力處理兩岸關係，讓台灣農民權益受損、區域和平安全穩定陷入危機。現在兩岸關係難得出現轉機，實在應該善加珍惜。陸委會發表此項聲明，不但打臉朱立倫，也等於同時拒絕了大陸的善意。如此抹殺稍縱即逝的和平契機，難道陸委會想成為兩岸人民的公敵？

（作者為自由撰稿者）

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