日本自民黨總裁選舉經過兩輪投票落幕，曾任防衛大臣與外務大臣的岸田文雄在第二輪擊敗河野太郎，成為日本第一百任總理。岸田文雄多次爭取總理大位但都失之交臂，如今終於一圓夢想。

許多評論者認為這是自民黨各派系磋商的結果，讓岸田文雄能夠出線，事實上岸田文雄早就取得高市早苗在第二輪投票中的支持，只要高市早苗的票都倒給岸田文雄，岸田文雄勝出並不讓人訝異。

比較起被當作黨內異端的河野太郎，以及標榜右翼立場的高市早苗，岸田文雄的對外政策已經是比較穩健的。雖然岸田文雄被歸在鷹派，但岸田文雄對於敏感的修正憲法第九條、集團防衛權等議題採取慎重態度，強調外交的平衡感。

岸田文雄除了與台灣政界交流密切之外，也多次針對日本周邊有事與台海安全發表觀點，並且強調日本應該關注中國人權問題。但岸田文雄出身的自民黨宏池會是被認為最向中國傾斜的派系之一，包括被視為親中派的加藤紘一、谷垣禎一都是宏池會的大老，如果岸田文雄不往右傾，這次的總理之爭他也未必能勝出，由此可見自民黨的黨內氣氛有多麼詭譎。而且高市早苗是岸田文雄勝出的關鍵人物，肯定未來組閣會有大用，所以新內閣對台灣的態度應該會更積極友善。

但是，眾議院11月即將改選，如果在野陣營整合成功、導致自民黨大敗，岸田內閣很可能就會跛鴨甚至短命，號稱最親台的內閣就會是曇花一現。

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