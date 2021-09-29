駐日代表謝長廷提告前外交部長歐鴻鍊，高等法院於今年9月28日判決敗訴定讞，這是繼羅智強一審無罪之後，謝長廷第二次踢到鐵板。

前年歐鴻鍊在廣播節目上說：「謝長廷為了卸罪、脫罪，就說蘇啟誠有憂鬱症而自殺」。高等法院查明，歐鴻鍊的訊息來自於蘇啟誠遺孀：「聽聞外交部關心人士告知謝長廷在部內聲稱蘇啟誠有憂鬱症」，因此歐鴻鍊有「合理憑據」的確信，判決謝長廷敗訴確定。

而在法律的判決之外，用常情思考，謝長廷到底有沒有說過「蘇啟誠有憂鬱症」？蘇啟誠遺孀不需要欺騙歐鴻鍊。就算「謝長廷本人」沒有講，謝長廷任用的那些機要幕僚，為了保護老闆，很有可能在外交部內污衊蘇啟誠「有憂鬱症」，輾轉相傳，就成為謝長廷自己說的。

或者，謝長廷人馬不是斬釘截鐵的說「蘇啟誠有憂鬱症」，而是「蘇啟誠自殺，也可能是因為有憂鬱症嘛，不見得是因為謝長廷」之類的話語，但從結果來說，有差嗎？

至於謝長廷提告羅智強，被自己傳的證人打臉，又是另一個故事。關西機場事件後，謝長廷說「大阪處如果有錯，大阪處要道歉」，把責任推得一乾二淨，羅智強因此指謝長廷的切割作為「逼死蘇啟誠」，監察院調察報告也認為謝長廷：「將源自媒體輿論之責難壓力全面引導轉至大阪處。」

謝長廷律師在法庭上辯稱，雖然《駐外機構組織通則》規定，大阪處長受謝長廷指揮監督，但這個「指揮監督」的範圍，只有「政務」，不包括急難救助等「館務」。因此關西機場的救助本來就與謝長廷無關，謝長廷也就無「切割」可言。

為了證明這個論點，謝長廷請到關西機場事件時的駐日副代表，也就是自己的前副手郭仲熙出庭作證，沒想到郭仲熙完全反駁謝長廷的說法。

筆者旁聽開庭過程，郭仲熙作證時說，「按照常識，辦事處長當然受駐在國代表指揮監督」，「指揮監督的體系就像一個金字塔，最上面是外交部，中間是駐外代表，最下面是各辦事處」。謝長廷的律師一聽傻眼，趕緊追問「但是駐外代表指揮監督的範圍，有沒有包括急難救助呢？」郭仲熙回答：「當然包括」。

郭仲熙是謝長廷請來的證人，會不知道謝長廷想聽什麼答案嗎？但作完了證，出了法院還要做人，哪一位外交官說得出「謝長廷管不到大阪處」這種話？又哪一位外交官不為蘇啟誠感到不平？

謝長廷可能以為，民進黨完全執政，外交官們「人在屋簷下，不得不低頭」，會附和自己的說法，但人世間，畢竟還有一些公道與是非。而且，這是一條人命啊。

依照郭仲熙的證詞，謝長廷不但管得到大阪處，還管得到關西機場的救助，那麼謝長廷說「大阪處如果有錯，大阪處要道歉」，切割的用心不言而喻，不但蘇啟誠本人聽了情何以堪，外交部看到民進黨大老謝長廷這樣講，又怎會不落井下石？

「謝長廷逼死蘇啟誠」，從這樣來看，很悲哀，但有錯嗎？

古往今來，諉過於下屬的長官不是沒有，但在下屬以死明志之後，還能振振有詞，還有臉去提告別人的，謝長廷可以說是前無古人。筆者一直相信人性是有下限，說謝長廷「存心」要害死蘇啟誠，那是不至於，但完全沒有一丁點的慚愧至此，也實在讓人難以想像。

（作者為政治幕僚）

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