行政院長蘇貞昌施政報告雖遭國民黨團杯葛，利用人數優勢變更程序，22秒就完成口頭施政報告，轉身批評國民黨是暴力政黨。民進黨以暴力起家，黨主席是暴力小英，最沒資格指責他黨暴力；蘇揆用多數暴力沒收質詢，批國民黨是暴力政黨，真是抬舉國民黨！

國民黨要求蘇揆為「3+11」防疫破口道歉及說明，起因3+11書面專案報告切割政策與疫情關聯性，在野黨要求蘇揆給個交代，這是民主法治國家應有的作為。蘇揆堅不道歉，國民黨杯葛施政報告卻被民進黨立委輕易突圍、還被戲謔暴力政黨，嚴格說，國民黨根本失職。

民進黨以街頭暴力起家，為了奪取政權，在國會使用暴力更是祖師爺。馬英九執政時，民進黨為抗議馬的兩岸政策，黨主席蔡英文動輒發動群眾走上街頭，表達訴求不惜流血，因而被封為「暴力小英」。

民進黨在野時，國會為抗議美牛進口，暴力衝撞議場在出入口上鎖，種種暴力行徑，只為達成其政治目的，才有太陽花學運合理化暴力，攻占行政院，當時的蔡英文、蘇貞昌、徐國勇、顧立雄等人，都跳出來護航太陽花群眾，造成員警受傷200餘人，暴力政黨才是民進黨的本質。

蔡政府上台後，一開始還喊出「謙卑、謙卑、再謙卑」，完全執政後暴力本性顯露無遺，謙卑政治學淪為謊言與傲慢。執意進口萊豬，只為討好美國；黨產會一路追殺國民黨，促轉會變身東廠；不滿監督政府聲音，關掉中天新聞台。

執政後的民進黨，獨裁暴力比在野時的街頭暴力更狠。國民黨為抗議防疫不力杯葛議事，竟被民進黨的多數暴力輕易化解，這樣的在野黨根本是弱雞一隻，蘇揆還好意思批評國民黨是暴力政黨，真是傲慢又忝不知恥。