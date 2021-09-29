數位振興五倍券開放綁定，一上線就大當機，紙本五倍券開放預定，也出現排隊人潮，行政院長蘇貞昌洋洋得意，稱五倍券大受歡迎。但立委高金素梅不以為然，指去年買口罩要排隊、登記紓困要排隊、領三倍券要排隊；今年快篩要排隊、預約疫苗要排隊，五倍券又要排隊，疫情下「人民生命財產損失慘重，還要被政府驅遣跑斷腿」。台灣出現「排隊經濟學」，絕對不是人民的享受，而是政府製造的「活受罪」。

民眾被迫爭搶與排隊

「排隊經濟學」是匈牙利經濟學家亞諾什‧科爾內在1980年代，針對東歐社會主義國家經濟問題所寫《短缺經濟學》一書中的概念，主要是說，社會主義制度下，國家與企業間的「父子」關係，造成企業利潤動機薄弱、預算約束軟化、官僚組織臃腫、行政控制過多等問題，加上資源先天的限制、上層決策錯誤、企業經營者和消費者的自利行為，往往造成物資短缺「求過於供」的問題。

「短缺」進一步影響了人民生活質量的提高，也造就「賣者」支配「買者」的社會關係，民眾為了獲得所需物品，往往要為尋找、等待、排隊而付出代價，還經常得忍受賣者或物資分配者粗暴無禮和漫不經心的對待。

科爾內「排隊經濟學」的研究對象，是冷戰時代東歐社會主義國家，拿來檢視民進黨治理下的台灣卻若合符節。正如高金素梅所批評，從去年口罩到今年五倍券，民眾一而再被迫到街頭排隊，付出時間與體力代價，才能得到所需物品。分析起來，民進黨政府的威權心態，偏向採取「資源限制」策略，才會讓人民到處排隊。

新冠疫情初起，口罩出現「資源限制」現象，政府組成「國家隊」主導生產與分配，並協調與配置人民用量，供給因而逐漸充裕，口罩短缺是因為疫情突然爆發，事起倉促可以理解。疫苗是另一次「資源限制」，迫使人民在大太陽下排隊施打，究竟什麼原因造成疫苗短缺，是指揮中心刻意、疏忽，或是外部干擾，要等疫情結束，監察院或反對黨調閱文件調查才能確知。至於五倍券，是政府發錢鼓勵人民消費，希望刺激經濟，絕無「資源限制」問題，卻因為蘇內閣堅持不肯發放現金，而要印製五倍券，讓人民再排一次隊、又受一次罪，蘇內閣卻自詡為「德政」，真是高高在上不知民間疾苦。

蘇貞昌所謂「德政」，是政府製造「短缺」，讓人民在領五倍券時付出時間與體力成本，感受到政府的存在，因而產生「德政」的感覺。這就延伸到「短缺經濟學」所稱國家與企業的「父子」關係。社會主義國家政府嚴密控制企業，出發點是把企業當成控制人民的工具，政府控制企業，企業控制人民消費，食衣住行被政府控制，人民還能造反嗎？

民進黨的蘇東波之路

這也是中國傳統「作之君、作之師」的觀念，國家或政府是「人民的爸爸」，兒子還敢造老子的反嗎？不幸的是，社會主義國家做「人民的爸爸」想法，在1980年代末就破滅了，蘇聯東歐集團垮台後，政府不再是「人民的爸爸」。在民主國家，包括台灣在內，政府是人民的公僕，這是誰也改變不了的。

但是，蔡政府就是不信邪，以為掌控國家機器就可以為所欲為。政府忘了自己是公僕，卻以驅使人民排隊為樂，還認為人民會感謝政府「德政」，但人民不吃政府這一套。這次國民黨主席選舉，張亞中儘管被定位為「紅統」，卻還能獲取3成總計60632張選票，代表民進黨執政5年，一再用「紅色恐慌」威嚇人民，但支持九二共識的選票並沒有被嚇跑，反而更緊密團結起來，未來將是國民黨反制民進黨「紅色恐慌」的基礎力量。

張亞中所彰顯的九二共識基本盤，也讓大陸看清台灣的事實，就是台灣人民還是有一部分人堅定不反中，朱立倫當選國民黨主席，中共總書記習近平隔天就發給國民黨賀電，展現大陸對國民黨支持兩岸和平穩定的信心。朱立倫也在第一時間勇於以堅持「九二共識」、「反台獨」回應習近平，將讓國民黨重新奪回兩岸關係的發言權。

這就是蔡政府執政5年所造的業，他們強奪國民黨黨產，造成國民黨資源「短缺」，製造國民黨支持者的怨氣。放在整體台灣層次，蔡政府施政刻意製造「短缺」，迫使人民排隊，人民滿腹怨氣。這許多怨氣，將跟民進黨算總帳，讓民進黨在2024年走上「蘇東波」之路。