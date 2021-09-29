民進黨主席蔡英文在民進黨35周年黨慶致詞，稱這一代民進黨人要「促進溝通和和解，團結一致，壯大台灣」，但過去5年，她總是言行背離，講一套做一套，尤其在兩岸關係及內部團結的問題上更是如此，難怪媒體對她這類談話一點都不重視。

最近一個凸顯的事例是，新當選國民黨主席的朱立倫與中共總書記習近平之間來回發電文，陸委會發重炮做了失實的抨擊，栽贓朱「迎合對岸主張」、「自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象」重話。然後蔡英文站上總統高度，故示好人狀，說什麼要促進溝通與和解，團結台灣社會，卻又稱「面對境外威脅，我們現在看到台灣社會，出現一些更極端而且試圖分化社會的言論。」

清算鬥爭在野黨

朱立倫電文中的「反對台獨」、「九二共識」、「求同尊異」、「互信融合」主張，對一部分台灣民眾而言，合情合理，天經地義，蔡總統卻暗指是「更極端而且試圖分化社會的言論」，難怪陸委會要猛烈抨擊。然而，朱的言論何「極端」之有？如何「分化社會」？這種與執政當局偏頗政策稍微有別的觀點都不能包容，都要出手批鬥，難道是當局「溝通與和解」的方式？難道是「團結台灣社會」的有效方式？何況蔡總統口口聲聲「民主護台灣」，這種對待最大在野黨領導人的方式，還能團結誰？

蔡政府「面對境外威脅」，似乎以為罵盡狠話、抱緊美日大腿就能永保平安。然而，誠如朱立倫回應陸委會指摘所羅列出自己的兩岸觀，如「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「一中問題必須面對」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、「九二精神最重要的特質就是交流對話、擱置爭議」，沒有一句話蔡英文沒有說過，顯然兩人已有共識，只是朱立倫拒絕對大陸說狠話，願意以行動來緩和兩岸關係，促進台海和平，竟然因此被蔡政府當作叛徒辱罵。

實踐證明，民進黨反對「九二共識、一中各表」，是兩岸關係惡化的根本緣由，於今為了維護台灣蒼生的福祉，唯有努力與對岸擱置爭議、交流互動、累積善意，才能厚植和平基礎。這當然和蔡政府「反中」、「去中」的挑釁路線殊異，跟其一面倒向美國的政策不同。

朱立倫支持九二共識，但他也說過「一中就是中華民國」，「尊異」是要求對岸尊重我們的民主自由，全然符合中華民國憲法本義，且有利民眾福祉，哪來的「極端」或是「分化社會」？民進黨政府將「反中親美」路線推到極致，往實質台獨的路大步前進，這才是真正的「極端」，才是真正在「分化社會」。蔡政府為何不切實反躬自省反而嚴詞強責於人？

民進黨製造假象

民進黨全面執政5年多來，確實致力於團結「社會」，但不是全社會，而是綠營的小社會。其促進「團結」的方式是立惡法清算鬥爭在野黨，制訂或修訂「國安五法」、「反滲透法」的嚴刑峻法，將不利於執政者的訊息與言論視為配合中共認知戰而予懲處、讓立法、監察院等憲政機關與通傳會等獨立機構自我閹割、違法查封與威脅媒體消弭異見呈現、組建與動員網軍出征有異議者、收買媒體與名嘴網紅當其傳聲筒、暗行族群政治排除「他者」、利用贏者通吃選舉制度由「我群」壟斷權力。

這樣的「團結」，是把反對者趕盡殺絕，製造寒蟬效應，封殺異議者，豢養側翼以供其驅使，麻痹人民的自由民主意志，操控人民對現實的認知，癱瘓內部體制的獨立機能，瓦解體制外部的公民社會動能，迫使社會大眾順從威權。如果這樣也能促成「團結」，那是一種壓迫性、附從性、功利性或是盲從性的機械性「團結」，而不是民主體制下尊重多元意見、經由溝通協調、基於自願原則而產生的有機性團結。

民進黨自以為權力在握，認為他們所設定與推進的道路絕對正確，不容置疑，也不容反對。任何不苟同者都被當作對岸的附隨者，誣指為分化社會、破壞團結、背叛台灣。其實，壓制與封殺異見的霸道行徑，唯我獨尊，搞清一色，霸凌不願屈從附和者，才真正是分化社會、阻礙團結最鋒利的切割器。

這種切割器正是內部團結的最大威脅。台灣面對壓力，唯有發揮民主機制的優勢，促進和衷共濟的整合，才是正道；壓迫下的非自願性「團結」，反而是自我弱化的禍因。須知：以民主求協調，則團結興；以壓制迫服從，則團結亡。奉勸民進黨不要再拿「團結」符咒砍殺異己，從中套利，製造禍害。