日本自民黨總裁改選結果出爐，在第二輪投票中，岸田文雄擊敗高人氣的河野太郎，成為自民黨第27任總裁，也將在4日的臨時國會中被推舉為第100代的日本首相。此結果為日本自民黨派閥力學的結果，而非日本民意的取決。在總裁選舉民調中，河野在競爭的4人當中始終獨占鰲頭，若依民意取捨，河野當為下任日本首相的不二人選。

但河野無法成功再造當年小泉純一郎橫掃47個都道府縣的382張黨代表票，取得過半的優勢，進入僅由自民黨382位國會議員及47個地方黨部各1票決定的第二輪決勝投票，對決受派閥支持的岸田文雄，命定的與總裁大位失之交臂，只能徐圖再起。

河野屬黨內少壯派，過去不乏許多與前首相小泉改革理念類似的政策主張，為較另類的自民黨政治領袖，在競選中亦得到小泉進次郎及同具改革色彩的石破茂奧援，但形勢比人強，民意終究不敵黨內派閥的密室政治，最終岸田在第二輪投票中與受安倍前首相支持的高市早苗合流，以257票對170票取勝河野。河野雖落敗，但在47張地方票中，得到39票支持，此亦反映較貼近民意的自民黨基層聲音。這樣的選舉結果恐難以實現岸田勝選後所言之「自民黨須再轉型為受國民支持的國民政黨」，因其勝選即非日本民意的好惡選擇。

此次自民黨總裁選舉的論戰，不同於過去日本國會選舉聚焦的經濟、社會福利或教育等攸關人民生活的議題，外交及安保成為選戰的主軸，而中國當然成為議論的對象，其中對台海安全及台日關係的立場更受國人關注。

在選舉的論戰中，高市早苗對中國最為強硬，岸田次之，河野相對採取較務實的對話主張。因此，媒體認為岸田抗中、親台，而河野不僅露出親中色彩，更將牽扯其家族在中國投資的利益。在自民黨內瀰漫的嫌中氣氛下，中國似乎成為岸田爭取黨內派閥支持的政治提款機。

然而，岸田主政後，隨即將迎來眾議院大選，雖說立憲民主黨等在野勢力整合困難，自民黨老神在在，但岸田要維持目前「自公聯合政權」在眾議院的席次難度不小，而疫情、疲弱的經濟及少子化仍是當前日本國政的難題，岸田能否一新選民耳目，使人民見到「日本光明的未來」，從總裁選舉歷次民調來看，岸田應非日本民意之希望所在。若眾院大選，岸田領軍的自民黨在國會席次掉得太多，其未來亦難展現「岸田色彩」的施政格局，使自己成為開創「岸田時代」的政治領袖。

此外，選舉不同於治國領政，在對中政策上，曾擔任外相及防相的岸田應會在美中博弈中審慎以對，但未來日本在安保上如何展開「對敵基地攻擊能力」及「先發制人攻擊」的討論，應是牽動美日同盟與日中關係的關鍵，其中「中程彈道飛彈」是否部署日本更將挑動北京的敏感神經，但這些問題最終仍將歸結到難解的「和平憲法」下之「專守防衛」如何自圓其說。安倍執政7年多未能克盡全功的難題，岸田是否有足夠的時間解決，取決的仍是日本民意，而非黨內的「派閥力學」。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）