中美關係惡化，兩岸關係緊繃，大陸飛機繞台飛行、外國船艦外海巡弋，劍拔弩張的局勢，非但外國軍事專家屢屢示警，擔心有一觸即發的戰爭危機，就是連誓言將拿著掃帚拚巷戰的蘇貞昌，也不得不承認「台灣是最危險的地方」，大聲喊到「必須自救才能生存」。

台灣既然已面臨到如此「危險」的關頭，全民理當齊心協力、同讎敵愾，以求渡過此一難關、謀取和平福祉，才是正理。弔詭的是，由北市議員羅智強主持的《台北智會》一項民調顯示，台北市民居然有過半（50.2%）的人不擔心台海會發生戰爭，身居危崖之上，而自以為處於平地，這不僅是不能「居安思危」，而是火燒到眉毛了還不自知，毫無危機意識。

更詭異的是，另一項調查，如果兩岸發生戰爭，願意配合政府「全力抵抗」，為台灣犧牲奉獻的人只有40.2%，另外有29%的人選擇「不抵抗」，7%的人選擇開溜。如以台北市民為準，則一旦兩岸發生戰事，只有2/5的人「願意」抵抗。試問民進黨高喊的「全民團結」，就只能這樣團結嗎？前此有一項類似的調查，台灣年輕人願意於戰爭時慷慨赴難的高達70%以上，減少的這些人，都跑到哪去了？可怕的是29%的那些「不抵抗」的人，到時候會不會翻轉過來，反而「簞食壺漿以迎王師」，作出像甲午、乙未之際一些台灣仕紳「賣台」的勾當？而在勢不可為下，一些高舉抵抗旗幟的高官，也像唐景嵩般丟下爛攤子，溜之乎也？

台灣與大陸實力懸殊，這是人盡皆知的事實，團結的台灣，也未必能抵敵得過大陸，更何況分崩離析？因此也只有12%的人，敢於天真、樂觀地認為台灣「會贏」；姑不論這一「贏」，極可能付出的慘烈代價，可能一百年都難以彌補，更何況輸的可能遠遠大於贏。

台灣唯一可以「贏」的機會，顯然是仰賴於美國、日本等的外援，此所以有46.3%的人「相信」美國會出兵，而且顯然也將希望寄託於此。美國出兵到外國打仗是常見的事，不能說完全不可能，但是，無論如何不是長久之計，而且越南、阿富汗活生生的事例，明擺在那兒，能夠有多可靠？仰賴外援，不思自振，空等外國需要，哪天時移世易，外國不需要我們了，豈非就將淪於越南、阿富汗的下場？蘇貞昌所說的「自救」之道，只能如此嗎？

蘇東坡〈教戰守策〉，強調承平時期即應有憂患意識，顯然台北市民是相當缺乏的；又強調必須讓民眾接受戰鬥及守備技巧的軍事訓諫，才能處變不驚，臨危制亂，但看看我們的軍隊，我們的年輕一代，真的足以「全民皆兵」地開赴戰場嗎？

「以不教民戰，是謂棄之」。台灣的確是應該「自救」的，但衡諸實力與現實狀況，最佳的自救之道就是避戰，台灣經不起戰爭的摧殘，和平才是我們最佳的選擇。

（作者為退休大學教授）