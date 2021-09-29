近期中國大陸頻現限電、停電事件，廣東、江蘇、浙江等省區限電影響到包括不少台企在內的工業運轉，東北多地大停電波及居民日常生活和社會秩序。由於後疫情時代，各國經濟對大陸依賴持續上升，大陸這一波「電荒」對全球產業鏈的衝擊及影響，已躋身國際主流媒體頭條。

不出意料，大陸「電荒」再度引起了兩股輿論力量的爭辯：一股是台灣人最熟悉的「崩潰論」，即複製過去「三峽潰堤」式的聳動敘事以吸引眼球，並聯繫到北京、上海等大城市亦傳出停電消息，稱大陸連居民用電都無法供應充足，可見危在旦夕；另一股則是席捲大陸草根網路的「陰謀論」，即宣揚此次限電是當局「一盤大棋」，背後有爭奪國際大宗商品定價權、防止歐美通膨輸入等「金融戰」考量，在中美博弈愈演愈烈之背景下，博得許多民眾認同。

前者不值一駁，因為這種事件拼湊、斷章取義的戲碼早就站不住腳。「崩潰論」者最擅長製造骨牌效應，此次東北停電後，緊接著以大城市停電作為「證據」，營造出大陸「撐不下去」的假象。只要主動核查訊息可知，近期北京、上海的停電只是常態檢修，和東北的突發斷電事故完全是兩碼事，但有心人就是藉助公眾恐慌和不求甚解的心態，輕而易舉誤導輿論風向。

至於後者，大陸官媒非常罕見地以「低級紅、高級黑」的用辭予以批駁，並務實承認目前供電緊張、煤炭短缺的現實。這個跡象反映出，大陸官方已經對動輒鼓吹中美「必有一戰」的網路民粹已有所警惕，不再放任此類言論混淆視聽。這一方面固然和習拜通話、孟晚舟返國之後，中美矛盾緩和有關，另一方面當局應意識到，此次「電荒」不單影響工業，亦引起民怨，若動輒以民族主義操作引導輿論，很可能釀成適得其反的後果。

大陸近期的停電、限電衍生了遠遠超出事件本身的輿論效應，雖然誇張、有操作的成分，但確實折射出目前大陸經濟和治理存在的短板和問題。大陸經濟目前仍未渡過「三期疊加」的險灘，即增長速度「換擋期」、結構調整「陣痛期」、前期刺激政策「消化期」，再加上近年來疫情和國際情勢之丕變，大陸在謀求「高質量發展」與鞏固「自主完整工業體系」之間，出現了相互矛盾、拉扯的困境。

「高質量發展」是十四五規畫的主線，其中包括兩大目的：一是加快削減高能耗、高汙染產業，這既是回應民眾期待，亦是大陸解決全球暖化問題履行的國際責任；二是衝刺頂尖製造業，將中國經濟成長重心轉移到產業鏈最高端，這是為了提升大陸科技創新競爭力。然而，美中衝突在川普時代提前爆發，「脫鉤」雖未發生但已經造成巨大威脅，疫情更令國際產業鏈和物流鏈數度遭遇斷線危機。北京去年之所以提出「內循環主體經濟」，就是為了增強抵禦外部風險能力，不再受制於人。此背景下，一些曾被認為「淘汰」產業，在「保全工業體系」的要求下，勢必要重新激活、存續。

此次「電荒」反映出大陸傳統煤電產業大幅萎縮、新能源發電又無法及時填補，以及今年水患導致水電供應不如預期的問題。大陸經濟既要「拔尖」也要「固本」，如何避免「按下葫蘆浮起瓢」的困局，正考驗著北京的政治菁英。（作者為智庫研究員）