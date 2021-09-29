「君子因理念而相交，政客為利益分道揚鑣！」這是中國國民黨主席選舉給人們留下的印象。

政治是理想的追求，也是現實與功利的考驗；它的本質是權力與利益的分配。基於此，清清如水的君子之交與理念契合，可以推動一場驚天動地的革命，並形成新的秩序；但它卻難以持久，更不易維持政權的長期運作，這是因為政治原本就需要「顧民生」、「接地氣」。

在這次選舉中，張亞中從平地崛起，獲得1/3黨員的支持，成績卓越，令人驚嘆！但離勝選畢竟還有一段距離。很顯然，水清無魚！現任的公職幹部多不願支持他，有錢的黨員大戶也拒絕了他，甚至連理念相近的韓國瑜和洪秀柱都未表態相挺。相反的，真正相信國民黨創黨理念的黨員，以及對派系政治失望的人們，卻狂烈的支持他、追隨他。

為什麼會這樣？因為大家心知肚明，張亞中有完整的救國理念與思想論述，力主重振孫中山的革命創黨精神，並堅定的拒絕向民進黨妥協！但他卻不具金脈支持，也沒有油水可分，這完全不符合台灣人熟悉的利益交換和派系分贓，也有違國民黨過去30年由盛而衰的既定路向。

但是，如果張亞中願意進一步參選台北市長，提出他的規畫和主張，則堅壁清野，掃除窒障，這就將帶領選民和黨員，形成另一股「張流」。一旦這樣的氣勢形成了，現在還對他冷言相向的藍軍，很快地也就會隨風轉向。

但這時對張亞中真正的考驗也將接踵而至。各種政治掮客、利益關係人、間諜與特工，以及試圖抹黑、抹紅、抹黃的劇本，恐怕也都會紛至沓來！而所謂的「接地氣」考驗，恐怕更多的是「潑髒水」、「染色腥」。

由此看來，黨主席選舉這場戰役，或許不是1911年的黃花崗起義，反而更像1900年的惠州之役。在那場戰役中，孫中山在台灣主持革命，由鄭士良在廣東惠州舉事，而民心所向、望風披靡、連戰皆捷！但轉戰27日後，終因彈藥不濟而功敗垂成。

但在惠州之役後，孫中山聲望大振，革命理想主義感動千千萬萬志士仁人。他在日後比較第一次廣州之役和第二次惠州之役時指出：「當初次之失敗也，舉國輿論莫不目予輩為亂臣賊子，大逆不道，詛咒謾罵之聲，不絕於耳。」「惟庚子失敗之後，則鮮聞一般人惡聲相加，而有志之士且多為吾人扼腕歎息，恨其事不成矣。前後相較，差若天淵A知國人之迷夢已有漸醒之兆。」

這正是張亞中此次參選的重要貢獻：「國人之迷夢已有漸醒之兆」！但是，惟有進一步鼓動風潮、帶領群眾、先馳得點，建立起台北市的橋頭堡，才能真正扭轉歪風、重振黨魂，進而掌握民氣，形成堅實的領導中樞。

質言之，這就是撥亂反正、激濁揚清！必須先建立起政治根據地，向獨裁、貪腐與分裂勢力發動正義之戰，掌握亟於求變的民心，挽狂瀾而救亡圖存。

（作者為中國文化大學教授）