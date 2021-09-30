淮海戰役，或稱徐蚌會戰。始於1948年11月6日，至1949年1月10日結束，歷時65天。國方動員兵力約60餘萬人，共方約為70萬。戰區以徐州為中心，東起海州，西抵商邱，北自臨城，南達淮河流域。

是役失敗，為國民黨失去大陸政權最大的關鍵。

淮海戰役的發起，距遼瀋戰役結束只有4天，是役共方作戰目標為殲滅國軍下列幾個兵團：

黃伯韜第7兵團，於11月22日在江蘇北部邳縣碾莊被殲，黃自戕。

黃維第12兵團，於12月16日在安徽蒙城附近雙堆集被殲，黃被俘。

邱清泉第2兵團，於1949年1月10日在河南永城之陳官莊、青龍集被殲，邱自戕。

李彌第13兵團，與邱兵團同地被圍，李突圍，部隊被殲。

孫元良第16兵團，與邱兵團同時同地被圍，孫於12月6日逃脫，部隊被殲。

此外尚有李延年的第6兵團和劉汝明的第8兵團，在安徽宿縣、蚌埠附近。

以上各兵團由徐州「勦匪」總司令部劉峙及副總司令杜聿明指揮，實際由杜負責。總計參戰軍數30個軍，75個師。

是役毛澤東和中共中央已下了決心，在原擬淮海戰役計畫基礎上，以徐州為中心，與蔣介石最大戰略集團，進行大規模決戰，準備以3至5個月的時間，各個擊破敵人於淮河以北地區。

共軍方面組織淮海戰役總前委，以劉伯承、陳毅、鄧小平、粟裕、譚震林5人組成之，以劉、陳、鄧3人為常委，鄧為書記，臨機處理一切。指揮中原、華東兩野戰軍。吃飯的人數連同俘虜在內，將達80萬人左右。

華東野戰軍有16個縱隊，轄42個步兵師。分布在蘇北、膠東、魯西、魯南地區，由陳毅、粟裕指揮。中原野戰軍有8個縱隊，轄20個步兵旅，分布在隴海路沿線及豫西，由劉伯承、鄧小平指揮。

從組織上來看，共軍數量較多而組織精簡，分兩個野戰軍。劉、陳、鄧、粟均勇敢善戰，鄧尤精練。而國軍數量較少，組織龐雜，分8個兵團，將領之間，缺乏統一意志，作戰時不能密切配合，總指揮官劉峙平庸無能，杜較有經驗。

遼瀋戰役結束，華北、華中立即進入緊急狀態，蔣即於11月4日晚間召開軍事會議，出席將領有何應欽（國防部長）、傅作義、張治中、徐永昌、劉斐、林蔚等，何報告這天傍晚國防部會議對華中現狀認為危險，擬此時前方僅守徐州，其兩翼有力之邱清泉、黃伯韜、李彌等兵團，應即撤淮河之線，俾作較有力之準備。不然，敵若一面攻徐州，一面攻蚌埠，該線若壞，徐州已困，南京亦亂。蔣認為可行，當決定立即電話給在徐州之參謀總長顧祝同明（5）日開始行動。

共方顯然迅即獲知上項決定，立即提前發動攻勢，圍攻徐州兩翼之黃、邱、李等兵團，截斷徐、蚌之間的交通線，斷國軍撤退之路。

黃伯韜兵團被殲

11月6日華東野戰軍粟裕等，得知駐海州之國軍第44軍撤至新安鎮，併歸黃伯韜兵團之訊，即電告中央軍委，為打開戰場，便於主力開展，今晚即以6個縱隊及一個獨立旅，圍攻郯城、棗莊之敵，並向豐縣前進，掃清外圍。淮海戰役於焉開始。

11月7日，黃伯韜立即放棄新安鎮向運河以西撤退，華東野戰軍猛烈追擊。8日，第三綏靖區馮治安之副司令張克俠、何基豐乘機煽動第59軍全部，及第77軍之132師（過家芳），共3個半師在賈莊、台兒莊投共。此不僅為華東野戰軍打開了通往徐州的東北大門，而且切斷了急於西撤的黃伯韜兵團之退路。

黃伯韜兵團統率5個軍，由新安鎮附近向運河西岸、徐州以東移動，大部分渡過運河，進駐碾莊與八義集陣地，遭共軍圍攻。黃於13日電蔣報告戰況曰：

連日激戰，殲匪4萬餘，我軍亦傷亡1/4，支（12日）晚匪向我全面猛攻，守備碾莊各據點之44軍被匪突破。

戰況之慘烈，誠可謂驚天地而泣鬼神。據報，戰至19日「晚七時，匪集中砲火，逕向碾莊猛攻，連續至午夜，國軍核心陣地悉被摧毀，汽車汽油彈藥房屋，均著火燃燒，濃煙蔽空，一片火海。國軍亦用砲火向匪密集還擊，但砲少彈罊，難生威力。

俄而砲聲倏止，匪以密集隊形，猛向西南二門衝鋒，陣地為之突破，頓成混亂狀態。爭殺之烈，震憾天地。匪後續部隊蜂擁而至，國軍繼續與之巷戰。……北門據點，又為突破，碾莊遂告陷落。其在村落中之兵團部駐地，遙聞殺聲震天，歷久始息。」

據國防部次長秦德純稱：陳毅股以各種火砲多門，轟擊碾莊黃兵團，發砲5千發以上，黃難於支持，20日撤出碾莊，在碾莊附近一帶重新布置。邱清泉兵團距黃兵團約20餘公里，不即往救，參謀部頗為不滿。邱亦有說，謂因徐州總部將其所屬兩師控制在徐州，故無力前進。蔣氏以為「尤以邱清泉司令官指揮無方，所部無能，每一念及，不勝沉痛也。」

22日，黃率殘餘之3個團向西北突圍，除少數脫險外，餘皆犧牲，黃自戕。該兵團5個軍11個師的高級將領，大部分被俘。

黃自戕時，謂其隨行之楊副軍長廷宴曰：「余深受國家重寄，轉戰南北，原冀滅此朝食，平亂救民。今糧盡援絕，身為革命軍人，決心以一死報國，以期無負總統（蔣）之培育，無愧死難之兄弟。」言訖，舉槍自戕，此為11月22日18時事也。

中共軍委總結此役戰果，謂從11月8日至11月22日的16天中，華野和中野消滅了黃伯韜兵團外，還爭取何基澧、張克俠3個半師的起義，並占領徐州附近廣大地區，隔斷徐、蚌聯繫，使徐敵處於孤立地位。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】