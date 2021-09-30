日本新首相岸田文雄在對台關係上將延續安倍政策。首相岸田文雄在2012年至2017年曾經擔任安倍政府外相，期間對台政策的政績，最為人所知的就是將日本「公益財團法人交流協會」正式「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」。2017年3月日本政府還派出現任總務副大臣赤間二郎來台，這是台日在1972年斷交後，首次有日方現任高層級官員來台正式訪問，堪稱一大突破。

岸田文雄選前表示日本應該與自由、民主與法治價值觀的國家合作。岸田歡迎台灣加入CPTPP，認為台灣是日本在經濟等方面重要夥伴。預料未來岸田執政後仍將延續友台政策。台日雙方關係持續受到兩國民意、美日台與中國關係、經濟合作所影響。尤其是美日台關係具有連動性關係，台日關係越密切，越有助於日本說服美國協防台灣積極態度。只是日本向來對台政策在檯面上仍會維持一中原則，岸田上台後也不會有所改變。

近年來日本政府飽受網路攻擊困擾，日本政府公布網路安全新戰略重點強調加強與外國執法機構的合作，應對來自中國、俄羅斯及北韓的網路戰，日本打算加強與四方會談（QUAD）國家、歐洲、東協等合作。台灣擁有先進資安技術及防衛經驗，數位政務委員唐鳳在日本的知名度很高，這位日本人眼中的「天才IT大臣」代表台灣出席東奧雖然未能成行，未來與日本新政府的資安合作，有望成為新的合作機會。

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