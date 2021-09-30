日本執政的自民黨總裁選舉由岸田文雄當選，他將成為新首相。台灣媒體關注這位新總裁的奇聞軼事不是他的行政能力，反而把他塑造成為一位挽救台日關係的「酒國英雄」，這並非是台灣媒體的八卦成性，反而是台灣閱聽大眾不重視國際新聞的一種反應。

台灣人民不喜歡國際新聞這已是人盡皆知，所以舉凡重要的國際新聞，媒體為了引起閱聽大眾的興趣，同樣要下重鹹，非搞出一些八卦新聞不可。

為此，中央社所發的一篇「替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係」的新聞稿，就成為各家媒體相當重視的新聞。這段軼事是說，岸田是大海量，喝再多也不會醉，他曾運用這樣的「特長」，在安倍年輕時替他擋酒，化解安倍的危機，不僅獲得安倍的支持，也因此打造了今天台日的互信關係。

事情的經過是這樣的，1997年3月自民黨青年局長安倍晉三等組成的議員團訪問台灣，時值前總統李登輝執政時期，安倍率團到台灣交流，出席晚宴之際，很多好酒陸續被拿出來款待貴賓。但安倍等人酒量都很差，再怎麼努力頂多就是喝一杯啤酒或紅酒的程度。

報導指出，在台灣，如果地主以美酒款待貴賓的話，要一飲而盡才是懂禮數，於是岸田就挺身出來擋酒、打通關。當時台灣的立法委員個個酒量很好，對日本貴賓展開「乾杯」攻擊前，日方就由岸田一一接招，不論是啤酒、紹興酒、酒精濃度逾60度的茅台酒等，岸田喝了很多，且都是乾杯，一飲而盡。

這種把台灣政治飯局形容成「要一飲而盡才是懂禮數」的說法，似乎有些超過了。行政院長蘇貞昌就說過喝酒都要喝到「表面張力」的林洋港事蹟。蘇說，林洋港號稱「千杯不醉」，在他擔任省主席時，省府一級主管與廳處首長，也都千杯不醉。不料換了省主席，李登輝上任，當時李的兒子李憲文不幸過世，因此滴酒不沾，過去很會喝的省府廳處首長，突然間「聞到酒味就會醉」。

可見台灣政壇的酒局都是因人而異。但是可惜的是，林洋港因為酒量太好，傳聞因此誤了被蔣經國選為接班人的機會，也因此改變了台灣的命運。

如今日本的岸田因為酒量好可能擔任首相，跟林洋港之誤，有時官途順利與否，還是得看時也、命也、運也，不能以酒量論「英雄」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※