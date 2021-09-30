最近中國大陸突然掀起一陣限電風潮，造成工廠停工與民眾生活上的不便，大陸股市因而重挫，甚至影響到台北股市。

限電是因為幾個因素的綜合影響，包括用電激增、煤價高漲以及對「能耗雙控」政策的過度反應。通常意外事件都不是單一因素，而是多重因素作用下的連鎖反應，這次事件或許可作如是觀。

但事件就這樣結束了嗎？煤價高漲但電價不漲以致影響發電廠供電意願，這對中國這大政府主義國家並不是問題，因為可透過補貼或其他政策調整來處理。煤不夠也不是問題，因為中國可以釋出戰略儲備，就如同之前釋出銅、鋁儲備以平抑市場價格。但中國如果堅持「能耗雙控」政策，減少企業產能，問題就可能很嚴重。因為蝴蝶效應會出現，我們不知道會發生什麼樣的連續性影響，黑天鵝可能翩翩而至。

這個蝴蝶效應可能是全球物價上漲。因為中國減少生產，供給減少，在疫情緩解，需求增加下等於中國輸出通膨。這將造成各國不得不升息，而影響歐美高負債國家的金融穩定性。

也可能是中國政策的不穩定影響投資信心，造成西方資本不願再流入中國甚至資本流出，而影響到中國的經濟發展。

無論是美國出現金融危機，或中國出現經濟停滯，對台灣這個出口導向的淺碟型經濟來說，都可能造成重大傷害。蝴蝶效應難以預測，黑天鵝更是無法掌握，否則就不叫黑天鵝。最近全球經濟形勢隱隱然有「山雨欲來風滿樓」的感覺。大陸限電的蝴蝶效應，須小心因應。

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