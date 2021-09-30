國內自本周起放寬部分場域防疫管制措施，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，例如開放KTV唱歌、電子遊樂場、MTV、麻將休閒館，然而有部分指引如在麻將桌裝設隔版有其難度，對此指揮中心指出，會規定要洗手、噴酒精等。然而，只要經常出入KTV唱歌或沒事摸個8圈的家庭衛生麻將愛好者，一定會覺得這些人是沒打過麻將、上過KTV嗎？

或許指揮中心從防疫的制高點，防堵任何疫情在社群互動中造成染疫的漏洞，所以面面俱到的規範，希望業者務必嚴格遵守。只是當把去KTV唱歌者，從頭到尾戴滿戴好口罩已經不容易了，隨時清潔消毒麥克風與避免除了喝水之外的任何飲食，套一句口頭禪「傻瓜才會到KTV花錢找罪受」!

相關規定可以拿來約束戶外集會的卡拉OK團聚，如果密閉空間營業場所要求業者務必恪守規定，這種陽春式的消費如何達到賓主盡歡，業者又如何達到合理收費？既然扞格不可行，為何不放鬆讓來店唱歌的民眾也可以吃點東西？否則誰要上門消費？這種鬆綁有何意義？

至於要求麻將休閒館在麻將桌裝設隔版，有其難度。類似麻將休閒館出入人口複雜，所謂的麻將休閒館早已被歸類為有賭博犯罪嫌疑的場所，動輒被取締，已經鮮少有類似的業者。顯然防疫指揮中心昧於事實。

而家庭衛生麻將部分，應該還不至於有家庭會根據指揮中心的標準安裝與遵守規定，這完全失去打麻將的樂趣。這難道不是強人所難？難不成因為有人檢舉，地方防疫查察人員就敲門入室嚴格取締開罰？除了擾民之外，對防疫沒有任何意義。陳時中為了搞形式主義，越來越不食人間煙火。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※