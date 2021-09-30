冷戰年代一位將領在視導金門大膽島時，曾對官兵說：「大膽像一把鋼刀刺在敵人的心臟上」，說明了大膽島扼守在金廈水道上重要的戰略地位，如今金廈兩地交往密切，大膽島也開放觀光，從金門海灘望著滿是高樓大廈的廈門，再啟戰端已無法想像。

倒是南海，已成了大陸及世界各國競逐的新場域，大陸全力經營南海島礁的軍事設施，除了駐軍，連戰鬥機都部署了不少，美軍及各國艦隊也以「自由航行權」四處縱橫，再加上周遭各國也稱擁有南海主權，並大肆擴張軍備，國安團隊多次發出警告，南海情勢只會一天天緊張而不會趨緩。

中華民國也是南海主權擁有者，在東沙、南沙島均有駐軍及機場，但是除了海軍氣象站及空軍基勤分隊人員外，以海巡官兵為主力，海巡畢竟不是正規部隊，配備武器也較為老舊，絕對無法與周遭各國的武裝部隊相抗衡，且與本島距離過遠，空援無法到達，若真遭包圍或突擊，僅靠傳統的輕型武器，海巡官兵自保都成問題，可謂毫無還手能力。

面對南海複雜的情勢，為了展現我國守土及宣示主權的決心，應該重新考慮將陸戰隊重返東、南沙群島，執行守備任務，並且將新購岸置型魚叉飛彈及區域防空飛彈部署於島上，將這兩個島「武裝到牙齒」，用來防範來自空中及海上的任何威脅，將這把鋼刀，重新插在南海上。

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