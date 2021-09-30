總統蔡英文、副總統賴清德為了挺國產高端疫苗，9月30日一同接種高端疫苗第2劑。蔡英文、賴清德把手臂獻給高端疫苗的政治秀，除了在台灣能夠獲得「愛台灣」的民眾支持外，毫無國際效應。

美國日前宣布，將在11月初解除對歐盟和中國等33國的旅行限制，但入境美國時，必須要檢附接種2劑新冠疫苗的證明。目前美國只承認輝瑞／BNT、莫德納和嬌生疫苗，未來不排除承認世界衛生組織認可的英國AZ或中國國藥、科興等疫苗。

而日本日前也宣布入境者的疫苗新政，打完國際疫苗可以縮短隔離天數。自10月1日起，在接種2劑美國輝瑞／BNT、莫德納和英國AZ等疫苗的入境者，可從14天縮短至10天，期滿篩檢呈陰性，即可解隔離。但日本並未將高端疫苗列入。

中央疫情指揮中心表示，外交部會針對「疫苗護照」互相認證部分，再和日本溝通，在高端的資格認證部分，也可以再提供資訊給日方。可是高端疫苗生產過程不符國際規範，恐怕難以獲得「愛日本」的日本政府認可。

蔡總統與其貢獻手臂作政治秀，不如好好督促高端按部就班，規規矩矩做好國際認可的生產程序。

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