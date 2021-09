自從台大法律系名譽教授賀德芬於2019年8月29日舉行記者會,明白指出蔡總統並未在1984年取得倫敦政經學院的法學博士,只能算是「已完成論文,但未通過論文辯護口試的博士候選人」後,蔡英文的「論文門」事件已經鬧得沸沸揚揚。

即使在過去兩年多裡,有甚多人士公開表態質疑蔡英文的博士學位,甚至有175位留歐或留美華人博士,於2020年1月8日舉行記者會,聯名要求蔡總統說明本案若干疑點,但是蔡總統始終不動如山,對於各項質疑置之不理。以至於本案真相至今未能清楚呈現在眾人面前。

賀德芬與彭文正、林環牆於今年9月9日召開「論文門最終審判」記者會,提出「八大鐵證」,證明蔡英文是假博士。但是這項「最終審判」並無法將蔡總統定罪。因為蔡總統是現任總統,享有特別豁免權,只要蔡總統自己不認罪,大家也無可奈何。

蔡總統面對四面八方的質疑及攻擊,之所以能夠穩如泰山,就是靠著兩張保命符。

第一,蔡總統是現任總統,享有動用國家機器的特權。在相關政府機關與官員都聽命於蔡總統的情形下,誰敢做出不利蔡總統的行為呢?有權就有勢,有勢就有力,有力就有理。這就是硬道理,誰管你是非黑白?

第二,「論文門」事件在蔡總統競選連任之前就已經發生。但是蔡總統依然以817萬高票勝選,成功連任。這充分顯示台灣選民根本不在乎蔡英文是真博士還是假博士。只要蔡英文打著反中旗號,散發出台獨氣息,就吸引了眾多支持者。誠信問題、道德問題、學術良知都不是這些選民關注的焦點。有這麼多追隨者與支持者,蔡總統當然肆無忌憚。

但是總統有任期限制,一旦蔡總統任期屆滿,就失去了動用國家機器的權力。也自然失去第一張保命符。

另一方面,新總統上任後,大批選民的支持焦點將轉移到新總統身上。有多少人還會為蔡英文挺身而出呢?第二張保命符或許不會全然失效,但是力道必然大為減輕。

在這兩張保命符效用減低之後,另外兩張催命符的作用將相對升高。

第一,林環牆指出,倫敦政經學院的博士論文一向是按照畢業年份編列序號,號碼依序連接,其中沒有缺號,也沒有重號。每一本論文都有自己的編號。但是蔡英文的論文卻沒有自己的編號,證明蔡英文的論文根本不是倫敦政經學院承認的合格博士論文。

第二,蔡英文必須要通過論文口試,才能取得博士學位。倫敦政經學院規定博士論文口試,必須有兩位口試委員出席。兩位口試委員必須留下書面記錄。

但是主管倫敦政經學院博士學位的倫敦大學與蔡英文,都無法說出這兩位主持蔡英文博士論文口試的口試委員是誰?

美國波士頓《觀察家報》前專欄作家Michael Richardson,曾向英國資訊委員會(UK Information Commissioner's office,ICO)追問兩位口試委員的資料。ICO回復稱,倫敦大學不公開蔡英文的口試委員姓名,原因之一是「揭露此項資訊,會對那位人士造成『傷害或痛苦』」(Disclosing this information would cause that individual a degree of damage or distress)。這話是甚麼意思?不言而喻。

如果蔡總統是假博士,就是欺騙眾人。欺騙他人事小,欺騙自己事大。有人說,人如果在世時欺騙自己,死後入棺木時眼睛無法閉上。不知此項說法是否屬實。

(作者為退休公務員)

