民進黨明年縣市長選舉提名作業展開，媒體報導，蔡英文希望六都提名人選全部由黨主席徵召產生，但黨內各派系都表示反對。即便如此，以民進黨目前的黨內生態，六都提名人全由黨主席徵召不是不可能。

目前民進黨最大的問題，在於六都市長參選人實力都不夠強，尤其是台北市、新北市與桃園市等北三都。至於台中市，目前檯面上還沒有足以和盧秀燕一戰的人選。台南市如果舉辦黨內初選，可能出現正國會陳亭妃大戰執政績效不佳的黃偉哲，稍有不慎就會黨內鬩牆，對選舉結果不利。在勝選考量下，黨中央會有這樣的想法，並不意外。

從蔡英文的角度思考，改成全徵召也有利於避免提前跛鴨，繼續保持權力唯一給予者的角色。蔡英文的總統已經不能再連任，各派系都在為後蔡英文時代的權位打算，資源最多的六都是最佳戰略位置。蔡英文抓住提名權，等於掐住各派系的命脈，各派系目前雖然跳腳，但一來無可奈何，二來如果交換條件談得好，將可以維持派系平衡，各派系最後未必反對徵召模式。

在單一選區兩票制實施之後，各黨黨中央的權力都更加集中，民進黨也是如此，過去踴躍參與的黨內民主已不復見。在勝選考量之下，蔡英文可望抓住提名權，只是苦了那些有意參選和他們拉來入黨的基層黨員。為了勝選可以沒收黨內民主，那麼入黨是來入心酸的嗎？

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