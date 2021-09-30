行政院觀光發展推動委員會(政觀推）被廢止，外人或許覺得無關痛癢，反正疫情仍在蔓延，國人出不去、外人進不來，觀光業整個停擺，非僅觀光局形同虛設，更上層的｢政觀推｣會議能有什麼作用，一起廢掉算了！

旅遊產業是所有經濟的總和，外交、財政、經濟、交通等都涵蓋在內，區區一個觀光局才三級單位，哪叫得動各級部會，所以才由行政院每3個月至半年開個｢政觀推｣毅力推行。然蘇貞昌上任兩年都沒開一次會，雖然小英總統口口聲聲說什麼觀光立國、觀光主流化，但兩岸被搞成這副僵局，主要財源陸客不來，斷了多少人財路，導遊3、4年帶不到一個團、遊覽車又賣掉多少台，政府看到了沒有？觀光局只會管一些雞毛蒜皮的事兒，大方向還得靠｢政觀推｣，譬如對岸｢一條龍｣的經營方式、｢雞蛋不要放在一個籃子｣理論，只會喊，做到了沒？

幾年了，陸客不來，新南向旅客又來了多少？來的都是｢瑪利亞｣、外籍幫傭，拿他們來充觀光人數，真好意思！｢陸客不來台灣變得好寧靜｣，是啊！店都倒光了怎不寧靜？

現在才知道陳時中說沒有會議記錄原來是真的，觀光政策兩年不開會，台灣觀光能好才怪！其他產業更不用說了。

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