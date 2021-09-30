日本自民黨再次選擇中間的道路，選擇了一位走中間路線的人物岸田文雄，成為自民黨的領袖和國家總理大臣。

早前，前自民黨政策研究委員會主席高市早苗將中國問題移到了選舉辯論的中心。蔡英文早前更以視訊形式與高市早苗舉行會議。高市早苗最終落敗，顯示她處於黨的右翼邊而被邊緣化。受到前首相安倍晉三力挺的高市早苗被視為日本政壇的保守派，她不僅曾經帶職參拜靖國神社，還表示若然自己當選自民黨總裁和首相後，會繼續參拜靖國神社。她競選以反中為主軸，使在華投資的日本企業有微言。

高市早苗除定期參拜日本戰爭中死難軍人的靖國神社，也是這次唯一明確支持美國擁有中程導彈以抗衡中國的候選人。高市早苗的落選將代表日本政界不全面右傾，而她會否被岸田文雄重用，這才是要觀察的訊號。隨著日本國會選舉的臨近，這種針對中國的誇大強硬反中輿論可能會持續下去。

儘管日本與美國保持密切同盟關係，但日本並沒有仿行美國的做法，如禁止從新疆進口棉花或在香港問題上採取具體的干預行動。中國作為日本最大的市場，在2021年上半年占日本出口的21%，務實的對華政策仍受到部分自民黨人的支持，而岸田口中對中國採取強硬立場主要似乎是為了鞏固他在右翼派別中的支持。

隨著華為財務長孟晚舟的獲釋可能成為美中關係的一個轉折點，日本下一任首相岸田文雄應該制定一個較為中間、平衡的對華外交戰略。同時，日本政界應加深對中國的長期戰略國策、外交能力，中日關係好壞對東亞穩定有一定的影響。

長期以來，日本政界並未有對此研析，以致日本對華外交政策沒有一套系統、固定的方略，加上人事更迭頻頻，顯示了日本對華外交政策並沒有持籌握算。日本政策和高層人事的一再變更亦令中國方面難以對日本制定一套應對標準；再者，一直政績平平的岸田能掌理日本多久，仍是一大疑問。

在此次選舉前，共同社對自民黨成員的調查指出，26.8%的成員認為日本下一任首相應首先關注疫情，其次是經濟24.2%，最後才是外交和安全政策19.4%。日本企業界原以為以改革和經濟政策，河野太朗可穩操勝券，但最終由建制派的岸田文雄勝出。未來岸田文雄在經濟上的舉措與振興疫後經濟的政策將會被日本企業界和基層自民黨黨員注視，亦成為他能否長期執政的關鍵。岸田文雄未來應會以經濟政策優先，外交國防為次，在日本企業界奠建自己的話語權和地位。

中日關係若惡化，將對亞太地區的和平與穩定產生比美中競爭更大、更直接的影響。因此岸田文雄的對華政策雖非最優先的施政項目，卻值得密切觀察。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※