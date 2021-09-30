新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，接連引發討論，同時也引來諸多質疑。我們都支持與促成大新竹的發展，但縣市合併牽涉整體區域發展與國土規劃，需要充分討論。若是為了政黨選舉利益，或是個人出路的謀劃，而運用國會的多數來輾壓，這種合併不但是政治上的圖利，更是權謀的機關算盡。

新竹縣市合併議題，從初始階段獲得注意與支持，隨著各種論述提出，反對的聲音也開始突出。民進黨除了在官方臉書明言，縣市合併升格是「時勢所趨」，也在中常會提出新竹縣市合併升格「先行」的主張。但新竹縣市合併升格涉及修法，尤其在林智堅表態屆滿繼續參選之下，民進黨完全無法避開「因人設事」的質疑。

而林智堅提出竹竹縣市合併升格的三個關鍵因素，立論也十分薄弱。他強調縣市合併，第一、竹科可以大展身手；第二、事權統一；第三、統籌分配款不公平。除了竹科的治理層級為中央非地方之外，另外兩個因素皆以個人管理角度，而非整體國土規劃與區域發展的角度看待縣市合併問題。

林智堅認為，全球供應鏈重組，新竹科學園區扮演了關鍵角色，大新竹應重組，做竹科後盾。然而新竹科學園區成立41年來，從資通訊發展到半導體產業，開枝散葉，帶動台灣的產業競爭優勢，但成功的關鍵並不在於是否設立成為直轄市。

若要成為竹科實質的後盾，亦非縣市合併升格便能力所及。中央政府必須要以全球競爭的視野，完善人力與投資環境，除了解決缺地、缺水、缺電、缺工及缺人才的五缺問題之外，同時要將台灣半導體業提升到國家重大創新與產業規劃層級，積極擴展強化競爭力。

況且若如林智堅所言「只要合併後，竹科這個科技的巨人、經濟的巨人，就能在國際舞台大展身手」，那麼蘇貞昌9月初分赴屏東與嘉義，宣布在當地設立科學園區，屏東與嘉義是否也應一併合併升格，否則當地科學園區豈能大展身手？

另外，縣市合併升格所牽動的核心問題便是資源分配，中央統籌分配款61.76%分配直轄市、24%分配縣（市）、8.24%分配鄉（鎮、市），六成的資源都分配給直轄市，直轄市之外的縣市全都窮兮兮的。但晉升為第七都之後，資源的分配就會合理了嗎？即便六都佔了統籌分配款的6成，但六都之間也並非分配得個個心服口服，不是嗎！

我國財政資源長期存在分配不公問題，不但影響地方均衡發展，更與統籌分配稅款為確保地方財政自主的立法精神並不相符，因此，財畫法的修正更是當務之急。

我們都支持讓大新竹地區朝向更好的方向發展，若單獨只談新竹縣市合併升格，不但忽略區域發展的整體考量，且苗栗也將成為台北至台中之間，唯一的非直轄市，將嚴重壓縮苗栗的資源和空間。

林智堅在參加節目訪談時，曾表示只談竹竹合併，不談苗栗，原因居然是「自己對於苗栗沒有那麼熟悉，不敢對苗栗多說什麼」。原來國土規劃、區域發展都不在林智堅的視野中，他只站在自己的角度，看到自己畫的圈圈。

林智堅不但忘記新竹科學園區轄屬六個衛星園區中，竹南、銅鑼科學園區與新竹生物醫學分別位於苗栗縣、新竹縣。他還忘記科學園區的發展讓苗栗縣的頭份、竹南等地，吸引許多竹科工作的年輕人至苗栗居住，大量的年輕人每日通勤至新竹工作，早讓竹竹苗成為共同生活圈。

縣市合併升格雖可獲得更多的資源，但同時也要面對城鄉均衡、城鄉融合、城市發展等都市治理更複雜的結構性問題，因此必須詳細規畫評估並凝聚地方共識。但若為了政黨選舉利益或是趕著讓個人的出路有著落，捨棄整體區域均衡發展考量，而急就章的合併，對於台灣整體發展反而會造成不利的影響。

（作者為立法委員）

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