媒體報導，第76屆聯合國大會總辯論日前結束，台灣現有15個友邦之中，除了作為觀察員的教廷和宏都拉斯外，總計有13個友邦在今年的聯大發言「挺台」。對此，外交部特別說明，宏都拉斯已致函聯合國秘書長古特雷斯，表達支持台灣有意義地參與國際組織。身為聯合國會員國的我國14個友邦，今年全數「以聯名或個別方式」為台灣致函發聲云云。國安外交部門真的要做「最壞的打算」，因為不正常通常就代表是「有鬼」。

針對宏都拉斯此番「發言又未提及台灣」，外交部發言人歐江安表示，宏都拉斯雖然沒有在總辯論上仗義執言，但業已致函聯合國祕書長古特雷斯，表達支持台灣有意義參與國際組織。歐江安還說，對於友邦以各種方式展現對台灣參與國際事務的支持，我們都給予尊重並感謝。然而，扣除教廷以外，宏都拉斯刻意與「其他13個友邦不同調」的另類做法，確實已達到我外交部門應該警惕的地步。

這已不是宏國第一次刻意的「與眾不同」，更何況11月的總統大選，在野左翼政黨「自由重建黨」所推派的總統參選人、前總統夫人卡斯特蘿早已高調表示，若勝選將會尋求與中共建立外交商貿關係，甚至不排除與中共建交。換言之，宏國沒有用邦交國的方式來相挺，再怎麼看都是「怪怪的」。

誠然，國際政治原就是講求實力原則與利益交換的現實場域。但見微知著，宏都拉斯的舉動顯然事出有因，外交部尤應具有敏感性，防患於未然，不要到時候對方突然宣布斷交，讓國人著實又吃了一記悶棍！

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