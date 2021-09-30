「部落正義」本是一個正面的名詞，就是在加州，兩位堅毅的印第安女性領導一項顛覆美國司法制度的運動，試圖創立一個新的系統，因為他們認為印第安傳統方式較好，用修復的方式而非單純懲罰罪犯，計畫性地讓部落成員離開監獄，並減低年輕人因輟學、犯錯而入監服刑的人數。

可惜這個名詞用在狹窄的範圍內，部落成為小團體，在美國是指有共同宗教信仰、種族、性別、職業、性向、移民、極左、極右，墮胎與反墮胎，對自己部落裡的人寬容，盡其所能為其辯解，對部落外的人如有違反之處就大肆韃伐，只有部落正義，沒有社會正義，也沒有普世正義。

從川普上台後，這種部落正義就益形張狂，凡是傷害川普的，都一律撻伐，原來中立的、溫和的人都逼著選邊站。衡量一個領導人的方法，就是在他治理期間，民眾更為團結或者更為分歧。看川普任內，國家的分裂就已不言而喻。

台灣也一樣，蔡英文執政5年半，台灣社會日形分裂，最近新冠肺炎疫情中，最大的兩個團體是：政府抗疫成功vs.抗疫失敗，政府說謊vs.政府誠實，境外移入vs.境內感染。

部落正義會讓人迷失方向，應該負起責任的領導者躲過箭靶，例如大家都把矛頭指向陳時中，卻忽略一個領導人在此世紀大危機中的責任，哪一個國家不是總統或總理出面，宣布重大防疫政策，回答記者問題，但是蔡英文卻甚少出現，簡直是隱形人，有功的時候才出現。

黨派當然是壁壘分明，不僅是國民黨有張亞中vs.朱立倫之爭，民進黨也有新潮流、英派等之爭。省籍之分也仍然裂痕累累。各部落或明爭或暗鬥，或互噴口水，連累很多路人甲、路人乙。

而所以部落正義如此分明，源於專家的缺乏及不尊重專家。湯姆．尼可斯所著的《專業之死：為何反知識會成為社會主流，我們又該如何應對由此而生的危機？》書中分析，民主政治面臨的最大挑戰是民眾不尊重專家，其中因素複雜，例如專家為御用。

其次，專家喜歡炫耀知識，用艱深字眼、冷僻範例證明自己的觀點，一般民眾很難接受。現代民眾也認為自己不比專家遜色，任何問題只要上谷歌查一下，什麼都可以查到，就等於「我再無知，也可以跟博學的你平起平坐」。專家與公民關係的瓦解，就等同於民主制度的失能。

另一原因是無堅不摧的社交媒體，每個人手上有支麥克風，眾生平等，你要越辣，越具攻擊力，才會受到部落內的尊敬，因此粗話滿天飛，或陰著來，假扮敵營人士埋伏而引起對方窩裡反。

政府要保障人民生命權是普世正義，例如防疫政策，民進黨部落裡的人想出各種口號，如「同島一命」等，很方便地變成民進黨防疫不力的擋箭牌，凡批評者就是不愛台灣，非我族類。

陷入部落就陷入坐井底觀天，很多網紅發言令人啼笑皆非。例如5月中政府發布3級警戒，網路有人發了一篇「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除3級。」綠營瘋狂轉發，結果貽笑大方，現仍然是2級警戒。至今仍不斷有人引用「看好了世界，台灣人只示範一次」，很多網友回得對，應改為「看好了世界，台灣一堆白痴浮出水面！」