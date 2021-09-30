自詡為防疫模範生的台灣，在今年5月爆發社區感染，造成逾萬人確診後，破口究責一直是政壇焦點。因為海島型國家，病毒不會憑空而降，加上防疫大小事都要「順時中」，大家自然希望指揮官能給答案，以免重蹈覆轍。然而蔡政府堅稱決策妥適，不認為疫情破口與放寬國籍航空機組員之檢疫規定有關。殊不知病毒持續變種，不思反省找問題的「時中」，猶如發條鬆了，恐難「與時俱進」。

其實抗疫唯預防與治療兩解方，預防之道在提高疫苗接種，而治療則在找到處方。如果疫苗不足，或無藥可醫，自然只有死守邊境管制一途，因此國人才想要釐清疫情破口。由於台灣的疫苗劑次比目前方達五成，接種第二劑的未及10%，深怕傳染力強大的變種病毒會找上門。

但長達年餘的疫戰，眼見封城不僅對居民造成不便，傷害經濟，更衍生出貧富差距擴大、新冠世代難求職，與家暴等社會問題，使得部分國家決定改行「與病毒共存」策略。其中的關鍵除了病毒流感化，必須長期抗戰外，在治療方法上亦展開「老藥新用」的嘗試，如東京醫學會便公開建議日本政府，使用防治寄生蟲的伊維菌素（Ivermectin）防治新冠肺炎。

其實台灣的生技發展一點都不落人後，除了引進已獲美國緊急使用授權的瑞德西韋與單株抗體兩種藥物，也核准中藥煉製的「清冠一號」治療新冠肺炎；而國家衛生研究院與陽明交通大學則透過大數據，同樣也找到抑制新冠病毒的潛力老藥。但令人費解的是，既然有藥可治，為何沒有讓抗疫之路帶來曙光？全球防疫排名還直直落。

綜觀疫戰過程，類似的弔詭事件層出不窮，以疫苗施打優先順序為例，行政面已規定決策原則，然而當傳染病防治諮詢會預防接種組於6月20日第三次臨時會做出決定後，雖未再召開會議討論，但吾人卻不時可看到優先順序調整的消息。一如國產疫苗的緊急使用授權審查，法有明訂作業準則，卻還採用世界首例的免疫橋接評判，通過沒有三期臨床試驗的疫苗，讓「政治凌駕專業」之說甚囂塵上。

固然防疫視同作戰，指揮官依法得實施必要之應變處置或措施，以致事事需要「順時中」。不過當「時中」失準，跟不上朝開放程度前進的世界防疫指標時，當局是否該反思「校正回歸」，重新檢視政策不足處。

諸如疫苗接種藥害救濟，放寬既有規定，讓配合防疫而做出犧牲者，得以免除蒐集近3年病歷，或改善解剖驗證程序。仿新加坡之作法，由主治醫師與評判專家討論，只要有因接種疫苗而急診，甚或住進加護病房的事實，便給予不同等級之補償。以免政府做出「無關」判定，反而使受害者連意外險都無法請領。

如果「時中」一直慢分，送修或換電池都無法解決問題，就得思考換個新的。

（作者為國家政策研究基金會研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

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