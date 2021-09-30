行政院跨部會審查，決議通過《全國性公民投票不在籍投票法》草案，函請立法院審議。不過，延至12月18日舉行的核四重啟、珍愛藻礁、公投綁大選和反萊豬4項公民投票案確定來不及適用，最快也要2023年才能上路。對於標榜「擴大政治參與」的民主進步黨來說，究竟這是拖延了人民的期待，還是實現了人民的需求？

過去公民行使投票權常因就學、工作等因素不方便返回戶籍地，或要返回花很多時間跟金錢，使得投票意願低落，這本是政府應該克服的課題。以我國民主化歷程而言，早就需要考量偏鄉民眾投票權益，怎麼直到此次草案才為設籍山地、離島、偏遠地區的民眾著想，使其可以申請在同縣市其他鄉鎮投票；甚至毋須舟車勞頓就能提高投票意願。

基本上，現行選務工作人員於工作地投票，已採「移轉投票」方式，讓工作人員親自前往工作地投票所投票。只是未來的草案擴大適用層面，但仍有「先做國內」或「擴及國外」兩種不在籍投票的最大區分，無論如何，都將採行書面和線上申請制，期間為投票日前60日止。

根據中選會資料，可能申請的異地工作人口約有140萬人 ，異地求學學生約有40幾萬；然而因為所有投票權人一律納入適用，所以符合資格者約在200萬人。目前草案規畫得以申請書向地方選舉委員會提出申請，投票權人本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票，可以維護投票秘密及投票結果的公平性。

惟行政院相關草案既已研究多時，若今年上半年4大公投案連署時，中選會立即啟動修法，確有足夠時間，適用公投的「不在籍移轉投票」，但拖延近半年後，距離年底的公投只剩下70多天，若以規定的民眾申請截止是投票前至少60天，肯定「來不及」。而且草案還要送到立法院審議，巧妙地避開年底12月18日就要舉行的全國公投。

其實，《公投法》也應趁機建置電子系統，畢竟我國所採公投制度偏向「諮詢性功能」，僅僅只有修憲程序是「決策性功能」，前者修法上並不困難；甚至除了親自到場的移轉投票外，其他不在籍投票的方式，如非親自到場的通訊投票、網路投票、電子投票、代理投票，以及提前投票等國外行之有年的技術性立法，也應一併進行。

《公投法》第25條早已規定「得以不在籍投票方式為之」，立法後卻空有法規毫無作為，蔡政府足足慢了4年多的執政時間，才通過草案！進一步擴大政治參與、深化民主難道要拖延至此，甚至躲過年底4大公投的適用？既然紓困經費8000億都能在立法院快速通過，公投不在籍投票豈有延遲至2023年的道理！

況且，此次行政院決議只不過完成將來要實施不在籍投票的特別法草案，據此還要訂立「命令層級」的辦法。亦即實現制度的權柄操控在中選會與行政院手中，若要到2023年才能落實，一定程度也代表有著選舉算計，如此是否代表政府對於落實「公投」的誠意不足？（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、前行政院公民投票審議委員）