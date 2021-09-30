皮格子樂團主唱林艾德以《陳柏惟對母語的堅持 竟成浪漫主義的悲劇》一文誇讚陳柏惟，說陳柏惟的表現很幼稚，但這不是政策上的幼稚，正好相反，這個政策是先進的、是與國際接軌的，企圖將一場「秀場質詢」演繹成浪漫主義的悲歌與英雄主義的悲劇。然而，陳柏惟絕對不是現代歌德也絕對不是現代項羽，林艾德為文到底是歌手的浪漫情懷作祟，還是包藏政治陰謀的糖衣毒藥？

陳柏惟一點都不幼稚，他知道選民的偏好是什麼，他懂得表演，他會取悅選民迎合媒體，講一些激烈的話語博取媒體關注，進而取得網路聲量來加持自己的在政治資本。陳柏惟也沒有忽視了翻譯沒辦法解決的惡意，這個惡意是他樂見也是連呼吸都在想像的美妙滋味。他擅長在質詢中製造衝突，激起對立，因為光有理性的問政與平和的政策溝通根本無法引起媒體與輿論的關注，有很多的立委是默默在做這件事，但是陳柏惟不是。

陳柏惟不是浪漫主義的悲歌，恰恰是務實主義的投機政客。他去大陸拍片為了賺錢，那時候他完全遵守中國的制度與法規。當他需要以批判中國作為參與政治的起手式時，中國在他口中徹徹底底變成一個萬惡的政權。

陳柏惟一點都不幼稚，他還是一個政治精算師，他以數千票在高雄市議員選舉中鎩羽而歸時卻投入一個與自己力量極不對稱的立委選舉，此後他以一個基進黨人獲得民進黨的強大奧援，最後絆倒在該區經營多年的政治對手。

《亞洲週刊》曾經以蔡英文總統為封面報導，揭露台灣民選獨裁幕後是綠營新威權主義現象。蔡總統變成新威權主義的領袖，強調 「全面執政」，但卻變成「民選皇帝」，行政專斷、立法唯諾、司法應聲。中天新聞台被關台事件，反對瘦肉精的醫生被警方查問，台大教授批評政府被員警約談等，都觸目驚心。

民進黨的創黨元老張俊宏、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮都痛批綠營的新威權主義。陳柏惟在立法院議事殿堂的母語霸權就是新威權主義下的產物，我們今天應當以戒慎恐懼的心情思考，台灣2300萬人口的多元社會，可以允許新威權主義與母語霸權的存在嗎？（作者為桃園阿彬哥粉專負責人）

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